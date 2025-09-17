Proiect: Sesizările anonime de hărţuire sexuală sau morală, analizate de comisiile de etică universitară

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat în consultare un proiect de hotărâre care prevede că sesizările anonime sau cele fără date de identificare vor fi analizate de comisiile de etică universitară, dacă ele se referă la hărţuire pe criteriu de sex sau la hărţuire morală.

Proiectul pus în consultare prevede că, dacă, în urma analizării sesizărilor anonime sau a celor în care nu sunt menţionate datele de identificare ale petiţionarului, rezultă că acestea ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni în condiţiile prevăzute de legea penală de hărţuire sexuală, agresiune sexuală sau folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, comisiile de etică universitară înştiinţează de îndată conducerile instituţiilor de învăţământ superior pentru sesizarea organelor de urmărire penală.

În prezent pentru a fi admisibile, sesizările trebuie să conţină în mod cumulativ şi obligatoriu următoarele:

semnătura persoanei care formulează sesizarea;

datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care formulează sesizarea, respectiv numele şi prenumele, codul numeric personal (CNP), adresa de domiciliu, adresa de corespondenţă electronică, pentru persoanele fizice, şi date de identificare şi adresele oficiale ale instituţiei, asociaţiei, organizaţiei etc, pentru persoanele juridice, alături de indicarea datelor de corespondenţă ale acesteia;

o motivare argumentată privind nerespectarea normelor de etică şi deontologie profesională cu exemple concrete şi cu indicarea considerentelor justificative şi a surselor de documentare.

Conform Codul-cadru de etică şi deontologie universitară în vigoare, sesizările care nu îndeplinesc criteriile de admisibilitate sunt respinse ca inadmisibile de către Comisiile de etică universitară.

