Zeci de elemente de muniție din perioada Primului Război Mondial au fost descoperite în albia pârâului Neagra, în urma viiturilor recente care au afectat zona orașului Broșteni, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) "Bucovina" al județului Suceava, printr-un comunicat de presă.

În perioada 23 – 27 septembrie, Grupa Pirotehnică a ISU Suceava a desfășurat o amplă misiune de asanare, încheiată cu distrugerea controlată a 97 de proiectile. Potrivit comunicatului,

"pirotehniștii au identificat 91 de proiectile explozive de calibrul 150 mm, un proiectil exploziv de calibrul 100 mm și 5 bombe de aruncător de calibrul 91,5 mm".

Distrugere controlată, în condiții de maximă siguranță

Operațiunea s-a desfășurat "în condiții de maximă siguranță, fără a fi pusă în pericol viața oamenilor, bunurile sau mediul înconjurător", iar distrugerea s-a realizat prin explozie controlată, cu sprijinul specialiștilor din cadrul Unității Speciale de Intervenții în Situații de Urgență (USISU) Ciolpani.

Pentru asigurarea perimetrului, echipajele ISU au fost sprijinite de polițiști, jandarmi și membri ai Comitetului Local pentru Situații de Urgență al orașului Broșteni. "Întreaga acțiune s-a desfășurat cu profesionalism și în deplină coordonare între structurile implicate", precizează ISU Suceava.

Apelul ISU către populație: Nu atingeți, nu transportați, sunați la 112

Instituția reamintește populației că orice muniție, indiferent de vechime sau stare, "reprezintă un pericol real, putând provoca explozii în orice moment". Cetățenii sunt sfătuiți să nu atingă, lovească sau transporte obiecte suspecte și să sune imediat la 112 în cazul unor descoperiri similare.

"Este interzisă ridicarea, transportul ori depozitarea muniției în locuințe sau alte spații", avertizează autoritățile, subliniind importanța evitării zonelor unde există suspiciuni privind prezența unor elemente explozive.

Ce spun autorităţile

