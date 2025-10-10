Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Proprietarii care îşi abandonează animalele, identificaţi cu ajutorul dronelor. Ce amenzi riscă să primească

Cazurile în care proprietarii de câini şi pisici îşi abandonează animalele pe marginea drumului au crescut alarmant în ultimii ani. În comuna Recea din judeţul Maramureş, poliţiştii au găsit însă o soluţie iar cei care îşi aruncă animalele sunt "vânaţi" cu drona. Amenzile sunt şi ele pe măsură.

de Simona Vasiac

la 10.10.2025 , 14:14

Autoritățile locale din Comuna Recea spun că este cea mai eficientă metodă pentru a identifica persoanele care abandonează animalele la marginea drumului. Mai exact, un polițist local ridică drona de la o distanță de aproximativ 3-4 kilometri iar persoana care abandonează animalele pe marginea drumului nici măcar nu vede acest dispozitiv.

Amenziile în acest caz sunt între 3.000 și 12.000 de lei. Dacă polițiștii constată faptul că animalele abandonate au avut parte și de rele tratamente, atunci fapta este considerată infracțiune.

Oamenii din localitate, salută această idee și sunt de părere că metoda va avea succes în momentul în care proprietarii de animale care abandonează animalele pe marginea drumului vor fi și amendați.

Articolul continuă după reclamă
Simona Vasiac
Simona Vasiac Like

Vin din colțul de țară unde se agață harta în cui. Fiecare om care pășește în acest loc își retrăiește copilăria și asta încerc să arăt dincolo de ecran.

drone animale de companie politia
Înapoi la Homepage
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! &#8220;Nu mai poate să o susțină&#8221;
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
MM Stoica, analiză taioasă după România – Moldova 2-1! Ce spune managerul FCSB de Eissat, Ianis Hagi și Kevin Ciubotaru
MM Stoica, analiză taioasă după România – Moldova 2-1! Ce spune managerul FCSB de Eissat, Ianis Hagi și Kevin Ciubotaru
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că bicicletele şi trotinetele electrice ar trebui conduse doar cu permis?
Observator » Evenimente » Proprietarii care îşi abandonează animalele, identificaţi cu ajutorul dronelor. Ce amenzi riscă să primească