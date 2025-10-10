Cazurile în care proprietarii de câini şi pisici îşi abandonează animalele pe marginea drumului au crescut alarmant în ultimii ani. În comuna Recea din judeţul Maramureş, poliţiştii au găsit însă o soluţie iar cei care îşi aruncă animalele sunt "vânaţi" cu drona. Amenzile sunt şi ele pe măsură.

Autoritățile locale din Comuna Recea spun că este cea mai eficientă metodă pentru a identifica persoanele care abandonează animalele la marginea drumului. Mai exact, un polițist local ridică drona de la o distanță de aproximativ 3-4 kilometri iar persoana care abandonează animalele pe marginea drumului nici măcar nu vede acest dispozitiv.

Amenziile în acest caz sunt între 3.000 și 12.000 de lei. Dacă polițiștii constată faptul că animalele abandonate au avut parte și de rele tratamente, atunci fapta este considerată infracțiune.

Oamenii din localitate, salută această idee și sunt de părere că metoda va avea succes în momentul în care proprietarii de animale care abandonează animalele pe marginea drumului vor fi și amendați.

