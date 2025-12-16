Antena Meniu Search
Părinţii mai au doar câteva zile pentru pregătirea cadourilor de Crăciun, atenţie mare însă ce fel de jucării cumpăraţi pentru copii. Tone de jucării contrafăcute, care urmau să ajungă în magazine, au fost găsite de vameşi în Portul Constanţa. Pericolele pentru cei mici sunt serioase, spun specialiştii, iar părinţii trebuie să fie foarte prudenţi.

De la începutul anului și până în prezent, în portul Constanţa Sud-Agigea au fost descoperite 900 de mii de produse în valoare totală de 6 milioane de euro. Cele mai multe au ajuns în această perioadă. 90% dintre ele sunt provenite din China.

Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că diferențele dintre produsele contrafăcute și cele originale sunt tot mai greu de observat. Tocmai de aceea devin un real pericol pentru copii, mai ales pentru cei mici. Se pot înghiți bucăți din ele, se desprind.

De asemenea, bateriile sunt improvizate și pot provoca accidente grave sau conțin substanțe toxice.

Cum ne putem da seama de produsele contrafăcute

Vameșii ne spun că, în primul rând, ar trebui să fim foarte atenți la preț. Dacă este un preț foarte mic, atunci ar trebui să ne ridice un semn de întrebare, dar și faptul că nu au etichete și nu au instrucțiuni.

