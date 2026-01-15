Protest faţă de "Legea Vexler", joi, organizat de Târziu și susținut de Simion. Anunţul Jandarmeriei

Partidul Acțiunea Conservatoare, condus de Claudiu Târziu, organizează joi un protest în Piața Universității față de "Legea Vexler", acțiune susținută şi de liderul AUR, George Simion. Jandarmeria Capitalei anunță măsuri speciale de ordine publică și face apel la participanți să respecte traseul și regulile legale. În paralel, va avea loc și un al doilea protest, în Piața Victoriei, împotriva politicilor fiscale.

În Piața Universității, protestul este organizat de Partidul Acțiunea Conservatoare și ar fi dedicat "apărării valorilor culturale și identitare românești", cu o manifestație care include deplasare până la Ateneul Român. În paralel, în Piața Victoriei, se va desfășura un protest împotriva politicilor fiscale ale Guvernului.

Jandarmeria avertizează că participarea cu arme, substanțe iritante, obiecte periculoase sau drone neautorizate este interzisă și constituie infracțiune sau contravenție. Se vor institui filtre de control, vor fi prezenți jandarmi de dialog, iar evenimentele vor fi monitorizate video.

Comunicatul Jandarmeriei

"Joi, 15 ianuarie 2026, Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei, respectiv pentru a asigura ordinea publică şi protecţia participanţilor la două adunări publice de protest, în Piaţa Universităţii, respectiv Piaţa Victoriei.

Subliniem faptul că manifestaţiile au fost declarate şi avizate în cadrul Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din Primăria Municipiului Bucureşti, după cum urmează:

1. În intervalul orar 17:30-20:30, în Piaţa Universităţii, adunarea publică organizată de Partidul Acţiunea Conservatoare, având drept scop "apărarea şi promovarea valorilor culturale şi identitare româneşti", astfel:

- între orele 17:30 - 18:30, adunarea participanţilor în Piaţa Universităţii - esplanada cu statui;

- între orele 18:30 - 18:45, alocuţiuni în Piaţa Universităţii - esplanada cu statui;

- între orele 18:45 - 19:30, deplasare pe banda I de circulaţie, pe traseul: Piaţa Universităţii - travers în dreptul Muzeului Municipiului Bucureşti - Bd. Nicolae Bălcescu - Bd. Gheorghe Magheru - stânga pe str. George Enescu - stânga pe str. N. Golescu - str. Episcopiei - trotuarul din faţa parcului Ateneului Român;

- între orele 19:30 - 19:40, alocuţiuni şi depuneri de coroane pe trotuarul din faţa parcului Ateneului Român;

- între orele 19:40 - 20:30, defluirea totală a participanţilor, pe traseul: str. Benjamin Franklin - stânga bd. Gheorghe Magheru - Piaţa Romană - bd. Lascăr Catargiu - trotuarul adiacent intersecţiei bd. Lascăr Catargiu cu bd. Iancu de Hunedoara (punct final).

2. În intervalul orar 17:30-23:00, în Piaţa Victoriei, adunare publică organizată de numitul M.J., având drept scop "protestul împotriva politicilor de împovărare fiscală impuse de Guvern", astfel:

- între orele 17:30 - 17:45, adunarea participanţilor în Piaţa Victoriei - alveola centrală;

- între orele 17:45 - 22:30, adunare publică în Piaţa Victoriei - alveola centrală;

- între orele 22:30 - 23:00, defluirea totală a participanţilor.

În vederea desfăşurării fără riscuri în planul ordinii şi siguranţei publice, evidenţiem obligaţiile pe care organizatorii şi participanţii le au potrivit prevederilor art. 12 şi art. 131 din Legea nr. 60/1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru buna desfăşurare a acestor adunări publice de protest, facem apel către organizatori, reprezentanţii acestora şi participanţi să respecte întocmai locurile de desfăşurare şi traseele de deplasare declarate şi asumate în protocoalele agreate în cadrul Comisiei de Avizare.

Jandarmeria Capitalei recomandă persoanelor care vor participa la aceste manifestaţii, dar şi celorlalţi cetăţeni, să manifeste înţelegere faţă de măsurile luate, să adopte un comportament civilizat, să respecte indicaţiile jandarmilor, să evite conflictele de orice natură şi să anunţe cea mai apropiată patrulă de jandarmi, dacă observă persoane care au un comportament antisocial.

De asemenea, din raţiuni de siguranţă publică, recomandăm participanţilor să nu vină cu bagaje sau genţi voluminoase.

Facem precizarea că, la locul de desfăşurare a activităţii, Jandarmeria Capitalei va avea echipe de dialog cu veste inscripţionate, de culoare albastră, care au rolul de asigura dialogul permanent cu organizatorii şi participanţii la aceste adunări publice.

Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, este interzisă şi constituie infracţiune participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora.

Subliniem faptul că, potrivit prevederilor art. 39 din Constituţia României *republicată*, mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme. De asemenea, potrivit prevederilor art. 57 din Legea Fundamentală, cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi. Pentru prevenirea unor astfel de situaţii, pe traseele care converg către locul de desfăşurare a adunării publice vor fi instituite dispozitive de prefiltrare, iar jandarmii vor legitima şi controla doar persoanele care au asupra lor bagaje voluminoase.

Această măsură are un caracter preventiv şi este adoptată pentru protecţia şi siguranţa tuturor participanţilor şi a celorlalţi cetăţeni.

În susţinerea celor mai sus explicate, învederăm prevederile legale în vigoare şi anume: art. 27, alin. 2, lit. b)2 şi alin. 3, lit. c)3 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 13, lit. c) din Legea nr. 60/1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, în conformitate cu prevederile legii anterior menţionate, participanţii la adunările publice trebuie să respecte recomandările făcute de organizator, împuterniciţii acestuia sau organele de ordine, să se abţină de la acţiuni de natură a împiedica desfăşurarea normală a adunărilor publice şi să nu incite la asemenea acţiuni prin viu grai sau alte mijloace audiovizuale.

Sub un alt aspect, Jandarmeria Capitalei a acţionat şi acţionează permanent pentru respectarea tuturor drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, inclusiv în situaţia producerii unor incidente în planul ordinii şi siguranţei publice.

Mai facem precizarea că, în conformitate cu prevederile art. 26, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 60/1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, organizarea sau participarea la contramanifestaţii desfăşurate în acelaşi timp şi în acelaşi loc cu alte adunări publice, indiferent de modul lor de exprimare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 de lei la 5.000 de lei. În situaţia apariţiei unor persoane sau grupuri de persoane cu comportament agresiv, rugăm organizatorul şi participanţii de bună-credinţă să se delimiteze de acţiunile acestora şi să indice de îndată zona lor de manifestare forţelor de ordine prezente la faţa locului, în vederea luării măsurilor legale care se impun.

Subliniem faptul că, în conformitate cu prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, cu modificările şi completările ulterioare, fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2, lit. a), se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii sunt datori să manifeste respect faţă de drapelul şi imnul naţional al României şi să nu comită niciun act prin care s-ar aduce ofensă acestora. Încălcarea interdicţiei prevăzute la art. 1 alin. 34 din acelaşi act normativ constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Sub un alt aspect, în conformitate cu prevederile art. 11 din Hotărârea de Guvern nr. 859/2021 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spaţiul aerian naţional, efectuarea de zboruri cu aeronave civile fără pilot la bord (tip dronă) deasupra municipiului Bucureşti, fără deţinerea autorizaţiilor, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 de lei la 40.000 de lei.

Ca măsură preventivă, pentru descurajarea şi probarea eventualelor fapte antisociale care pot periclita caracterul paşnic al adunărilor publice, jandarmii vor efectua fotografii şi filmări operative pe tot parcursul desfăşurării evenimentelor, cu mijloacele tehnice fixe/mobile din dotarea unităţii şi vor monitoriza imaginile înregistrate prin intermediul sistemului urban de supraveghere video, conform cadrului legal în vigoare.

Jandarmeria Bucureşti va asigura protecţia tuturor persoanelor care aleg să-şi exprime opiniile în mod paşnic. Astfel, facem apel atât la cei prezenţi, cât şi la ceilalţi cetăţeni să fie responsabili şi îi asigurăm că siguranţa lor este prioritatea noastră", se arată în comunicat.

