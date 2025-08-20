Proteste în Arad şi Mureş. Sindicaliștii ies în stradă împotriva Guvernului și a reformelor din Educație

Patru mari confederații sindicale au protestat miercuri în centrul Aradului pentru a se opune Guvernului, nemulțumiți de măsurile de reformă anunțate în sectorul bugetar, în special în educație, informează Agerpres.

Peste o sută de sindicaliști de la CNSLR Frăția, Meridian, Cartel Alfa și Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR) s-au adunat în fața Prefecturii, purtând pancarte, vuvuzele și fluiere și scandând "Jos Guvernul!" și "Rușine să vă fie!".

Potrivit propunerilor ISJ Arad, 20 de unități de învățământ vor fi reorganizate

Cei mai mulți participanți au fost membri ai Sindicatului Democratic din Învățământ, afiliat CSDR. "Salariații din învățământ suntem profund dezamăgiți de măsurile împotriva noastră. Nu putem accepta comasarea școlilor, creșterea normei didactice cu două ore sau a numărului de elevi la clasă. Timpul suplimentar alocat profesorilor rămâne neschimbat, dar remunerația scade semnificativ. O demisie de onoare a ministrului ar fi normală", a declarat președintele Sindicatului Democratic din Învățământ Arad, Dănuț Ieneșescu.

Alți protestatari au reclamat scăderea nivelului de trai, în contextul creșterii unor taxe și reducerilor de pensii. "Majoritatea oamenilor sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate. Inclusiv pensiile au fost afectate: o colegă care avea pensia de 3.001 lei a rămas cu 2.700 lei", a spus o participantă. O delegație a sindicaliștilor a fost primită de prefect pentru discuții. Protestul, autorizat pentru două ore, s-a desfășurat fără incidente, însă strada din fața Prefecturii a fost blocată temporar.

Potrivit propunerilor Inspectoratului Școlar Județean Arad, 20 de unități de învățământ vor fi reorganizate, iar nouă dintre acestea își vor pierde personalitatea juridică, fără a exista concedieri. Este vorba despre grădinițe, școli gimnaziale și licee din Arad, Chișineu-Criș, Curtici, Târnova, Păuliș și Șagu.

"Facem toate eforturile să nu afectăm nicio normă didactică. Nu sunt vizate reduceri de personal, iar școlile vor rămâne în locațiile actuale, doar că unele unități nu vor mai avea personalitate juridică", a explicat inspectorul școlar general Marius Gondor. Proteste similare au avut loc şi în judeţul Mureş.

În total, peste 2.200 de elevi din ciclul primar și gimnazial vor învăța în clase cu predare simultană, 90% dintre aceștia fiind din mediul rural. Vor fi 181 de clase în regim simultan: 160 în mediul rural, cu 1.965 de copii, și 21 în mediul urban, cu 237 de copii.

Proteste şi la Târgu Mureș: sute de sindicaliști în stradă împotriva austerității

Nemulțumirile cresc față de măsurile de austeritate ale Guvernului. Câteva sute de persoane au participat, miercuri, la Târgu Mureș, la un miting organizat de patru confederații sindicale. Liderii avertizează că protestele vor continua și chiar se vor amplifica, culminând cu un boicot al începerii anului școlar.

Câteva sute de persoane au participat, miercuri, la Târgu Mureș, la un miting de protest organizat de patru confederații sindicale, împotriva măsurilor de austeritate adoptate de Guvern, dar și față de cele propuse în pachetul al doilea de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar.

"Astăzi, cele patru confederații sindicale reprezentative la nivel național, respectiv CNSLR Frăția, Cartel Alfa, CSDR și Meridian, au declanșat un amplu program de proteste la nivel național, care a demarat astăzi cu pichetarea Prefecturii Mureș, la care au participat circa 600 de membri de sindicat. Vom repeta această acțiune în 27 august, în același interval orar, respectiv de la 10.30 la 12.30, iar în data de 8 septembrie, când colegii din sindicatele afiliate Federației 'Spiru Haret' vor declanșa un amplu protest la București și în țară, concomitent cu boicotarea începerii anului școlar. Toate sindicatele, indiferent de domeniul de activitate, vom protesta alături de ei, în data de 8 septembrie", a declarat presei liderul CNSLR Frăția Mureș, Călin Orlando Cociș.

