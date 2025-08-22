Protestul minerilor din Valea Jiului a luat sfârşit, după plata salariilor. Sindicatul cere demisia conducerii

Protestul spontan al minerilor de la Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ), de vineri după-amiază a încetat, după ce angajaţii companiei şi-au primit salariile pe carduri. Sindicatul Muntele va declanşa, săptămâna viitoare, o acţiune de strângere de semnături pentru demiterea conducerii companiei, scrie Agerpres.

"Protestul minerilor a încetat, după ce salariile au fost virate pe cardurile angajaților. Minerii de la Vulcan, care s-au blocat în subteran, au ieșit la suprafață. Săptămâna viitoare vom strânge semnături prin care vom solicita demiterea conducerii CEVJ pentru management defectuos. Mă întreb, oare Termocentrala Paroșeni va porni sau nu, anul acesta?", a declarat, pentru Agerpres, președintele Sindicatului Muntele, Darius Câmpean.

Minerii din Valea Jiului au declanșat vineri un protest spontan, la mai multe exploatări de cărbune, nemulțumiți de faptul că banii de salarii, întârziați cu două zile față de data normală, nu fuseseră virați încă pe carduri.

În timpul protestului, minerii de la Vulcan, schimburile 1 și 2, s-au blocat în subteran, iar colegii lor de la Lupeni și Livezeni s-au adunat la sediile celor două exploatări.

Bogdan Ivan, critic la adresa conducerii companiei

Cincizeci de milioane de lei au fost virați în conturile Complexului Energetic Valea Jiului pentru plata în cel mai scurt timp posibil a salariilor celor 2.200 de mineri, a anunțat, vineri, ministrul Economiei, Bogdan Ivan, într-un mesaj video postat pe Facebook.

El a criticat conducerea companiei pentru faptul că nu a anunțat la timp cu privire la faptul că nu sunt bani pentru plata salariilor.

În cadrul CEVJ își desfășoară activitatea mineri de la exploatările Lonea, Lupeni, Livezeni, Vulcan și energeticieni de la termocentrala Paroșeni.

