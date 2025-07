Trei pui au rămas orfani după ce mama lor a fost împuşcată pentru că a ucis un italian care voia să-i pozeze pe Transfăgărăşan. În ultimele zile, turiștii i-au filmat în repetate rânduri speriaţi şi dezorientaţi.

Obișnuiți să cerșească, cei trei pui s-au întors de mai multe ori la marginea drumului. Specialiştii spun că trebuiau mutați rapid din zonă pentru că sunt prea mici să se hrănească singuri şi, în plus, pot să devină pradă pentru urşii mai mari.

"Noi am propus ministerului să accepte să îi luăm noi. În momentul în care ursoaica a fost ucisă, urşii trebuiau capturaţi şi duşi într-un centru, în siguranţă, pentru că la vârsta asta nu se descurcă singuri", a declarat Cristina Lapis, președinte Asociația "Milioane de Prieteni".

Autorităţile se încurcă în hârtii

"Legea ne spune că relocarea urşilor dintr-un judeţ într-altul se face doar de autorităţile centrale. Noi am aşteptat decizia autorităţilor centrale. Ţinând cont că am primit acum această hârtie, vor face comisia, vor stabili relocarea, urmând ca cei de la Protecţia Silvică să facă relocarea", a explicat Ioana Făcăleață, prefectul judeţului Argeş.

Mai mulţi medici veterinari au fost chemaţi de la Bistriţa ca să captureze urşii. Aici apar alte probleme. Nu pot să intervină fără un contract cu primăria.

"Nu ştim unde sunt, locaţia a fost dată, locaţia care a fost ieri, dar nu putem să facem absolut nimic până când nu avem toate aprobările", a transmis Paul Sabadâș, medic veterinar.

"Încă nu am primit hârtia, sperăm să o primim cât mai repede. O să luăm măsura convocării echipelor de intervenție, o să mergem la faţa locului şi o să îi relocăm. La momentul cand s-a făcut intervenția, acei pui nu erau", a adăugat Vasile Vlaicu, viceprimarul comunei Arefu.

Reacţia ministrului Mediului

De la Bucureşti, situație se vede altfel. Ministrul Mediului spune că autoritățile locale aveau undă verde.

"Într-o situaţie de urgenţă, autorităţile trebuie să realizeze un comitet local, acesta ia o decizie, în această situație să fie ucisă ursoaica respectivă. În cazul celor 3 pui care au rămas în urmă, ar trebui relocați în baza aceleiași ordonanțe. Am înțeles dorința de a trimite zeci de hârtii, hățișul asta administrativ", a completat Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Şeful Salvamont Argeş atrage atenţia turiștilor că oricine hrănește un urs, îl condamnă la moarte.

Teoretic, hrănirea urşilor este interzisă, iar amenzile ajung până la 1.500 de lei. În realitate, au fost doar 18 sancţiuni în 10 ani, din 2014 până în 2024. Pe Transfăgărăşan trăiesc 112 urşi, de patru ori mai mult decât ar fi normal. Turiştii, în schimb, au alte păreri:

"Trei urşi. Ne-am oprit, am făcut un selfie, un video. E o poză". / "Copiii mei sunt entuziasmați pentru că văd urşii. Doi urşi, e incredibil". / "Aici e primul urs peste care am dat, mai am şi câteva poze. Cred că noi oamenii suntem un pericol pentru că nu le respectăm intimitatea".

România are cea mai mare populaţie de urşi din Europa, aproape 13.000.

