Secretarul de Stat pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a clarificat miercuri seară aspecte legate de codurile meteorologice și măsurile luate de autorități, răspunzând la numeroasele comentarii apărute în mediul online.

- Raed Arafat, despre Codul Roşu: "ANM dă aceste coduri, nu noi. Noi n-am închis oamenii în casă" - Facebook / MAI

Arafat a subliniat că emiterea codurilor meteorologice nu este responsabilitatea Departamentului pentru Situații de Urgență sau a Ministerului Afacerilor Interne, ci a experților Agenției Naționale de Meteorologie (ANM), Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor și Apele Române. "În secunda în care ANM-ul a stabilit aceste coduri, noi avem unele proceduri, planuri, modalități de pregătire și ne pregătim pentru impactul care poate să se producă. Nu e obligatoriu să se producă", a spus el.

Raed Arafat: "Noi n-am închis oamenii în casă"

Despre avertismentele către populație, acesta a explicat: "Ce putem să spunem? Că aveam datoria să avertizăm populația! Populația putea și nu putea să ne asculte. Noi n-am închis oamenii în casă, noi am sfătuit oamenii ce să facă. Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic. Incompetenți am fi fost dacă nu ascultam de experții de la meteo, pentru că noi nu putem decide în locul lor".

"De ce s-a luat măsura de închidere a școlilor? Primele măsuri luate pe închiderea școlilor au fost la Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Constanța, urmat de Ialomița, urmat de Călărași, Giurgiu, după care Ilfov și București. Noi putem să spunem, probabil, că dacă nu se dădeau avertismentele și oamenii umblau toți pe stradă fără nicio problemă, fără să ia în considerare că este cod roșu, cei aproape de 30 de copaci care au căzut în București puteau să cadă peste mai multe mașini în deplasare și să avem și răniți sau poate și morți. Asta n-avem cum să o spunem. Probabil că am prevenit. Dar acest lucru, din nou, nu ai cum să-l cuantifici sau să-l calculezi", a mai adăugat Arafat.

În final, secretarul de stat a transmis un mesaj către populație: "Faptul că nu s-a întâmplat un dezastru, o catastrofă, repet, nu ne cerem scuze pentru acest lucru, ne bucurăm că nu s-a întâmplat nimic și sperăm că și în viitor, când vom avea coduri, ne pregătim, prevenim și nu se întâmplă nimic și toată lumea rămâne acasă, sănătoasă și se întoarce acasă, sănătoasă".

