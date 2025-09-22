A fost spectacol automobilistic de top la poalele Cetăţii din Râşnov. Pe drumul care duce la cetate, peste 100 de piloţi au luat startul la penultima etapă a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă. Mii de spectatori au fost prezenţi, iar cursa a fost decisivă pentru a ne face o idee despre cine va fi campion naţional.

Pilotul francez Jerôme France, multiplu campion național la viteză în coastă a fost câştigătorul etapei de la Râşnov. France a obţinut a cincea sa victorie din acest sezon, asigurându-şi titlul de campion național înainte de finalul sezonului.

Mii de spectatori au fost prezenţi la evenimentul din acest weekend, iar în familia pilotului timişorean Radu Benea a fost sărbătoare. Fiul lui, Nicolas, a devenit cel mai tânăr campion naţional de juniori din istorie.

"Sunt foarte bucuros de rezultatul meu, mulţumesc întregii echipe, mulţumesc tată. Îmi doresc o maşină mai puternică, îmi doresc un an nou competiţional", spune Nicolas Benea, pilot de raliu.

De la monoposturi până la modele precum Ferrari 488 Challenge sau Porsche 998, fanii au avut ocazia să admire mașini de top într-o cursă importantă pentru obţinerea titului de campion. Radu Benea, vicecampionul en-titre de la viteză în coastă, a stabilit un nou record şi e aproape de titlu la turisme: "Pentru podiumului etapei I - Radu Benea, Costel Căşuneanu şi Călin Făgădar".

"O victorie muncită, mult antrenament, multă emoţie. Mă bucur pentru Nicolas", spune Radu Benea, pilot de raliu.

Spectacolul cailor putere continuă pe 4 şi 5 octombrie cu ultima etapă a sezonului care va avea loc în Poiana Brașov.

