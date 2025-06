"Rămas bun, prieten drag". El este motociclistul care a murit din neatenția unei șoferite, în Galaţi

Impactul care i-a fost fatal lui Daniel a avut loc la primele ore ale dimineţii. Femeia de 54 de ani a făcut un viraj fără să se asigure pentru a intra în curtea unei case. Motocicleta pe care o conducea tânărul de 29 de ani a fost lovită în plin.

Ce spun poliţiştii

La data de 3 iunie 2025, la ora 07:56, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Galați au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la producerea unui accident rutier în care au fost implicate un autoturism și o motocicletă, pe DJ 255, în localitatea Slobozia Conachi, județul Galați.

Articolul continuă după reclamă

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că o femeie, în vârstă de 54 de ani, din aceeași localitate, în timp ce conducea un autoturism din direcția DJ 251 către DN 25, nu s-ar fi asigurat corespunzător la efectuarea unui viraj la stânga, pentru a pătrunde pe un podeț aferent unui imobil. În acel moment, a intrat în coliziune cu o motocicletă care circula din sens opus, condusă de un bărbat în vârstă de 29 de ani, din satul Izvoarele, comuna Slobozia Conachi.

În urma impactului, conducătorul motocicletei a decedat.

Conducătoarea autoturismului a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în ceea ce privește consumul de băuturi alcoolice. De asemenea, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că bărbatul de 29 de ani nu deținea permis de conducere valabil pentru categoria din care face parte vehiculul condus.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, cercetările fiind continuate pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul.

“Rămas bun, prieten drag”

Vestea morţii a căzut ca un trăsnet pentru prietenii şi rudele lui Daniel. „Rămas bun coleg bun , prieten drag , om cu respect, cum te am cunoscut noi, ai fost un băiat cu suflet minunat și visai la un viitor măreț, dar, Dumnezeu a ales altceva pentru tine”. „Odihnă veșnică, Daniel”, „Dumnezeu să te ierte drag prieten, Daniel”, „Dumnezeu să te odihnească în pace dragul meu Cumnat ..nu îmi vine să cred ...nu pot să mă împac cu ideea că nu mai ești ...speram din tot sufletul sa nu fii tu ...sa fie un vis urat ..așteptăm cu nerăbdare nunta ce urma ...cel mai fericit moment din viața voastră ...ne făceam planuri de viitor ....totul sa ruinat și a devenit cel mai negru coșmar ....nu am pierdut doar un cumnat ci un frate , un prieten de nădejde ....odihnă veșnică dragule drum lin către îngeri ....nu te voi uita niciodată dragul meu ...” „Rămas bun, amice! Lumină in drumul spre veșnicie și odihnă lină!”

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este o idee bună ca Bacalaureatul să înceapă mai devreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰