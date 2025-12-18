Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Femeie baricadată în casă, salvată de mascaţi, în Bucureşti. Au coborât în rapel şi au intrat pe geam

Intervenţie în forţă a mascaţilor ieri după amiază într-un bloc din sectorul 3 al Capitalei pentru a salva viaţa unei femei care se baricadase în casă. Poliţiştii au fost nevoiţi să spargă uşa apartamentului iar mai mulţi agenţi au coborât în rapel şi au intrat pe geam.

de Ana Grigore

la 18.12.2025 , 13:27

Totul s-a întâmplat ieri, în jurul orei prânzului, după ce un apel la 112 a anunţat că o femeie s-a baricadat în propria locuinţă. La faţa locului au mers imediat poliţiştii de la Secţia 23, care au văzut că femeia nu cooperează, aşa că au cerut ajutorul trupelor speciale, dar şi al negociatorilor. A fost vorba despre o întreagă desfăşurare de forţe.

La intervenţie au participat inclusiv specialişti de la ISU, dar şi alpinişti salvatori, care au acţionat pe exteriorul clădirii. După mai multe încercări de a o convinge să coopereze, trupele speciale au fost nevoite să spargă uşa locuinţei şi au reuşit să o scoată pe femeie în siguranţă din casă.

Poliţiştii au aflat că s-a baricadat în locuinţă din cauza unor probleme personale şi au dus-o la Spitalul Clinic de Psihiatrie "Al Obregia", iar acum se află în afara oricărui pericol.

Articolul continuă după reclamă
Ana Grigore
Ana Grigore Like

Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea.

sectorul 3 bucuresti mascati
Înapoi la Homepage
Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: &#8220;Dreptate mioritică&#8221;
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR”
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR”
Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”
Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au împăcat! Impresara a făcut marele anunț
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au împăcat! Impresara a făcut marele anunț
Comentarii


Întrebarea zilei
Ce contează mai mult când alegeţi jucăriile pentru copii?
Observator » Evenimente » Femeie baricadată în casă, salvată de mascaţi, în Bucureşti. Au coborât în rapel şi au intrat pe geam