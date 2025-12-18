Intervenţie în forţă a mascaţilor ieri după amiază într-un bloc din sectorul 3 al Capitalei pentru a salva viaţa unei femei care se baricadase în casă. Poliţiştii au fost nevoiţi să spargă uşa apartamentului iar mai mulţi agenţi au coborât în rapel şi au intrat pe geam.

Totul s-a întâmplat ieri, în jurul orei prânzului, după ce un apel la 112 a anunţat că o femeie s-a baricadat în propria locuinţă. La faţa locului au mers imediat poliţiştii de la Secţia 23, care au văzut că femeia nu cooperează, aşa că au cerut ajutorul trupelor speciale, dar şi al negociatorilor. A fost vorba despre o întreagă desfăşurare de forţe.

La intervenţie au participat inclusiv specialişti de la ISU, dar şi alpinişti salvatori, care au acţionat pe exteriorul clădirii. După mai multe încercări de a o convinge să coopereze, trupele speciale au fost nevoite să spargă uşa locuinţei şi au reuşit să o scoată pe femeie în siguranţă din casă.

Poliţiştii au aflat că s-a baricadat în locuinţă din cauza unor probleme personale şi au dus-o la Spitalul Clinic de Psihiatrie "Al Obregia", iar acum se află în afara oricărui pericol.

