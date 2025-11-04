La Râşnov, pasionaţii de plimbări, poveşti şi privelişti spectaculoase au un motiv în plus să-şi pună bocancii în picioare. O veche potecă a fost amenajată, iar acum îi poartă pe vizitatori chiar prin inima dealului cetăţii, printre arbori, aer curat şi istorii de legendă.

Traseul pornește din centrul stațiunii Râșnov, din Piața Unirii. Șerpuiește pe dealul cetății, în apropierea liftului pe plan înclinat și se deschide într-o panoramă care îţi taie răsuflarea, chiar înainte de punctul final, Cetatea Râșnov.

"Platforma superioară a liftului pe plan înclinat de la Râşnov e poate cel mai interesant punct de pe acest traseu. Suntem aproape de capătul de sus al traseului, Cetatea Râşnov şi în plus, priveliştile care se dezvăluie de aici sunt cu adevărat spectaculoase: Măgura Codlei,Țara Bârsei, creasta principală a masivului Piatra Craiului şi abruptul Bucegilor", a transmis Claudiu Loghin, reporter Observator.

Urcarea durează în jur de jumătate de oră, iar zonele nu sunt dificile. Pe drum, turiştii găsesc băncuţe pentru popas, balustrade, trepte şi panouri care le spun poveştile locului.

"Sunt pentru prima dată aici şi e frumos. E priveliştea foarte frumoasă de sus, de la cetate", a spus o turistă.

Reporter: Pentru un turist, merită să vină pe jos, de jos din Râşnov până aici?

Turist: "Da, da. În primul rând, faci şi sport şi e păcat. Vii la munte, suntem sătui de maşini la oraş."

Sus, la cetate, turiştii pot vizita curtea exterioară şi unul din turnuri, pentru că interiorul cetăţii e încă în reabilitare. Dar, după cum spun ghizii, drumul până acolo face toţi banii.

"E o bucurie şi o încântare să mai faci un mic popas, o zonă de odihnă, în care nu doar să te bucuri de aerul curat şi de natură, dar să mai afli şi câte ceva interesant despre zona noastră", a spus Andrei Neguș, ghid.

"Este un traseu uşor, amenajat, cu trepte, cu porţiuni de potecă, prin pădure. Cu băncuţe, unde lumea se poate odihni", a declarat Răzvan Iancu, purtător de cuvânt Primăria Râșnov.

Traseul nou a fost deschis săptămâna trecută şi poate fi parcurs zilnic, între orele 8 şi 17.

