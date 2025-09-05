Locuitorii cartierului Greenfield din Sectorul 1 al Capitalei sunt în război cu ONG-urile de mediu după deschiderea unui drum prin padurea Băneasa. Asociaţiile de locatari din complexul imobiliar au închiriat drumul forestier de la Romsilva.

Un contract ilegal spun organizaţiile neguvernamentale care au atacat documentul în instanţă. Ministrul Mediului propune ca prin pădure să aibă acces doar mijloace de transport în comun.

De câteva zile, un drum forestier din pădurea Băneasa a devenit şosea de acces pentru locuitorii din cartierul rezidenţial Greenfield.

3.500 de maşini circulă zilnic pe calea proaspăt pietruită după ce asociaţiile de locatari din complex au închiriat drumul de la Romsilva.

Drumul străbate pădurea pe o lungime de 1.500 de metri. Şoferii pot circula pe el într-un singur sens iar barierele se deschid cu ajutorul unor camere video care recunosc numerele de înmatriculare.

"Eu ca om care vine în fiecare dimineaţă să facă sport aici nu sunt deloc fericită cand trec masinile pe langa mine si ridică un nor de praf" a spus o localnică.

Federaţia Greenfield a încheiat contractul pe o perioadă de 5 ani. Închirierea drumului a costat 120.000 de lei, plus o garanţie de 20.000 de euro, spun reprezentanţii cartierului.

"Eu vin pe aici să iau un copil de la grădiniţă dar îl folosesc pe jos. Aş vrea să rămână aşa" a mărturisit un localnic.

ONG-urile cer anularea contractului în instanţă

Acelaşi lucru îl cer şi ONG-urile de mediu care au solicitat anularea contractului în instanţă.

"Este ilegal, pentru că în Codul Silvic se spune clar în art. 57, este interzisă circulaţia mijloacelor auto prin pădure. Există niste excepţii: pentru agrement, sport, pentru a ajunge la unităţi turistice şi alte lucruri de genul ăsta, ori ansamblul Greenfield sub nicio formă nu se încadrează în aceste prevederi pentru că vorbim de un ansamblu de locuinţe" a explicat preşedintele Eco Civica, Dan Trifu.

"Avem un drum pe care noi acum îl putem folosi şi îl folosim pentru că e un drept dobândit legal şi transparent. Orice acţiune a ONG-urilor este o acţiune ilegală si imorală. […] Noi suntem în etapa în care doar instanţa ne poate spune dacă avem sau nu dreptate, dacă este sau nu legal acel acces" a spus președintele Federației Greenfield Băneasa, Cătălin Diaconescu.

"Mesajul nostru este unul foarte simplu: ‘Pe aici nu se trece!’. E foarte mult praf pe aici, fragmentează habitatele, fragmentează pădurea şi în acelaşi timp duce la un precedent extrem de periculos susceptibil de a fi replicat la nivel naţional" a spus fondatorul Platformei Civice ‘Împreună Pentru Centura Verde’, Alex Găvan.

Ministrul mediului propune ca drumul să poată fi deschis doar în anumite condiţii.

Mircea Fechet condamnă contractul încheiat cu Romsilva

Fostul ministru al mediului, Mircea Fechet condamnă contractul încheiat cu Romsilva.

"Eu, în calitate de fost ministru, îl consider ilegal. […] Când eram ministru şi fiind întrebat în legătură cu drumul respectiv am spus că dacă se ridică bariera respectivă în aceeaşi zi voi revoca toată conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor, Romsilva, împreună cu conducerea Direcţiei Silvice Ilfov. Se pare că acest lucru pe care l-am afirmat a fost suficient la momentul respectiv pentru a nu se ridica bariera respectivă" a declarat telefonic fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet.

Istanţa va judeca dacă actul încheiat între Romsilva şi Greenfield este legal

Până în acest moment, Regia Naţională a Pădurilor nu a transmis Observator un punct de vedere, Luni este un nou termen de judecată în care instanţa va judeca dacă actul încheiat între Romsilva şi Federaţia Greenfield este sau nu legal.

"Drumul nu e nou. E un drum existent încă din anii ‘70 care a fost reamenajat de Romsilva ca şi drum forestier. […] Nu este un acces deschis circulaţiei publice. Este un acces reglementat în baza unui contract şi în baza Codului Silvic. […] Comunitatea Greenfield are o nevoie reală şi de 2 ani de zile ne chinuim să rezolvăm această problemă" a spus președintele Federației Greenfield Băneasa, Cătălin Diaconescu.

"Pădurea Băneasa, ultimul petec de pădure din vecinătatea Bucureştiului, nu trebuie distrusă. […] Eu, în calitate de fost ministru, îl consider ilegal. Acel contract este vădit ilegal. E un lucru foarte grav pentru că este o incălcare flagrantă a legii. Discutăm acolo cel putin de încălcarea Codului Silvic ca să nu spun că probabil putem discuta şi despre un veritabil abuz în serviciu dacă acel contract chiar există. […] Noul Cod Silvic nu prevede o astfel de situaţie în care un dezvoltator imobiliar sau un cartier în mijlocul pădurii poate să transforme un drum forestier intr-o veritabilă autostradă. […] Dezvoltatorul avea obligaţia legală de a asigura accesul locatarilor la cartierul respectiv, obligatie care nu a fost indeplinită probabil pentru că e costisitoare si ar insemna o investiţie cu care dezvoltatorul preferă să mai ridice un bloc sau două" a mai spus Mircea Fechet.

Fechet ii cere ministrului mediului să verifice contractul. Instanţa deocamdată nu s-a pronunţat în legătură cu acel contract.

