Gest de răzbunare dus la extrem in Mizil. Un bărbat de 59 de ani din Teleorman, a fost arestat pentru că şi-a pedepsit fosta parteneră, punând doi minori să-i incendieze rulota.

În imaginile surprinse în miez de noapte de camerele de supraveghere, se vede cum cei doi adolescenţi, de 15 şi 16 ani, intră în curtea femeii şi dau foc vehiculului, iar apoi se fac nevăzuţi. Poliţiştii au intervenit rapid şi i-au prins pe suspecţi.

Bărbatul şi adolescentul de 16 ani au fost reţinuți, iar ulterior, pe numele bărbatului a fost emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Celălalt minor este cercetat în libertate.

