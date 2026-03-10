Croația a reintrodus serviciul militar obligatoriu. Sute de adolescenți s-au prezentat deja la cazărmi

Croația a reintrodus serviciul militar obligatoriu, iar sute de adolescenți s-au prezentat deja la cazărmi pentru primele stagii de pregătire, pentru prima dată după eliminarea recrutării în 2008. Tinerii vor urma două luni de instruire militară în trei baze din țară, potrivit BBC .

"Au fost acum smulși din mediul civil", a declarat Tihomir Kundid, șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Croației.

Pentru a liniști părinții îngrijorați, generalul a dat însă asigurări că tinerii vor fi tratați cu grijă.

"Îi vom acomoda treptat, pas cu pas, pentru ca stresul să nu fie prea mare", a adăugat el.

Mulți dintre recruți vor fi, de asemenea, ușurați să afle că nu există "restricții speciale" privind telefoanele mobile, în afară de interdicția de a le folosi în timpul antrenamentelor. Aproximativ 800 de persoane fac parte din prima serie de recruți. Mai mult de jumătate dintre ei nu au așteptat convocarea oficială și s-au oferit voluntari pentru serviciul militar. Unul din zece este femeie, deși femeile nu au obligația de a face armata.

Autoritățile croate au subliniat și faptul că doar 10 persoane s-au declarat până acum obiectori de conștiință (persoane ce refuză să presteze serviciul militar la care sunt obligate conform legii). Aceștia vor trebui să efectueze patru luni de serviciu civil, primind mai puțin de jumătate din indemnizația lunară de 1.100 de euro acordată recruților militari.

Războiul din Ucraina a grăbit revenirea armatei obligatorii în Croația

Instruirea va include atât abilități militare tradiționale, cât și "noțiuni de bază de control al dronelor, protecție împotriva dronelor", precum și tehnici de război cibernetic și contramăsuri.

Proximitatea războiului din Ucraina a determinat Croația să reintroducă serviciul militar obligatoriu. Doar Ungaria separă Croația de zona conflictului: "Situația din Croația și din întreaga noastră regiune era stabilă. Acum este complet diferită", a declarat ministrul croat al Apărării, Ivan Anusic, pentru BBC. "De patru ani asistăm nu doar la agresiunea Rusiei în Ucraina, ci și la acțiunile proxy ale Rusiei în întreaga Europă", a completat acesta.

Și alte țări din Balcani iau în calcul revenirea la serviciul militar obligatoriu

Dacă Croația a făcut acest pas, este posibil ca și vecinii să-i urmeze exemplul. Înaintea alegerilor parlamentare din această lună, principalul partid de opoziție din Slovenia a propus revenirea la serviciul militar obligatoriu.

Între timp, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a anunțat că armata obligatorie va reveni în următoarele 12 luni. Țara și-a majorat semnificativ și cheltuielile militare.

Acest lucru provoacă îngrijorare în Kosovo și Bosnia. La rândul ei, Serbia și-a exprimat alarma față de noua alianță militară a Croației cu Kosovo și Albania.

Croația vrea să pregătească 4.000 de recruți pe an

Până la sfârșitul anului sunt planificate încă trei serii de încorporări, iar obiectivul este instruirea a 4.000 de recruți în fiecare an. Croația este una dintre cele 10 țări NATO care au reintrodus serviciul militar obligatoriu, alături de Grecia, Turcia, statele scandinave și cele baltice.

