Valuri de pelerini la Iași cu o zi înainte de Sfânta Parascheva. Peste 150 de mii de turiști au trecut până acum pe la raclă, dar credincioșii încă stau la cozi care se întind pe kilometri întregi. Școlile din județ vor fi închise pentru sărbătoarea de mâine.

Pe drumul credinței, pelerinii au venit pregătiți cu obiecte pe care vor să le treacă pe la raclă ca să ducă miracolul acasă.

"O pereche de șosete să duc la nepoței, la copii. Le-am luat la fiecare maieuț, de toate. Le-am trecut pe Sfânta."

"Am luat-o ca să o duc în Italia", spun credincioșii.

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"Noi îi îndemnăm pe cei care aduc un obiect în fața raclei să facă acest lucru cu decență. Obiectul să nu fie de mari dimensiuni, știm și timpul de așteptare care e foarte mare, acel obiect îi poate stânjeni pe cei care sunt la rând", spune preotul Lucian Apopei.

Turiști din Norvegia, în pelerinaj la Sfânta Parascheva

Peste 150 de mii de persoane au trecut până acum pe la racla Sfintei Parascheva, iar oamenii stau în continuare la cozi kilometrice. Printre ei și câțiva turiști din Norvegia.

"Cred că minunea este că învățăm despre alte religii. Ne deschidem ochii pentru ce ne diferențiază, dar și pentru ce avem în comun. Ne-am dat seama că România este o țară așa de frumoasă, la fel ca tradițiile din biserici", spune o femeie.

"Mă fascinează că oamenii stau la coadă ore în șir și sunt foarte fericită că experimentez asta", spune o altă tânără din Norvegia.

Mâine sunt așteptate alte zeci de mii de persoane la Iași pentru sărbătoarea Sfintei Parascheva. Oamenii vor primi la sfârșit câte o porție de sarmale.

O porție de sarmale pentru credincioșii veniți la Iași

"Trebuie să venim în fiecare an cât putem, măcar cu atât să contribuim."

"Noi punem mult suflet în tot ceea ce facem", spun credincioșii.

"Anul acesta a fost nevoie să facem și de post, fiind miercuri, și atunci am pus ciuperci în loc de carne", spune Maria Cantemir, bucătăreasă.

"Sărmăluțele sunt în jur de 60 de mii. Jumătate dintre ele sunt preparate la cantina de ajutor social și cele două cantine ale centrelor rezidențiale ale persoanelor vârstnice. Restul fiind aduse în ziua de 14 de către instituțiile subordonate", spune directorul DAC, Luminița Munteanu.

Școlile din tot județul Iași sunt închise mâine ca să poată ajunge profesorii și elevii la slujbe. Moaștele vor rămâne scoase în pridvorul catedralei până mâine seară.