Copiii profită din plin de ultimele zile de vacanţă, dar şi de atracţiile turistice de la noi din ţară. Într-un parc de aventură de la poalele munţilor Gutâi, mişcarea se combină cu distracţia. Şi, ca experienţa să fie completă, este condimentată cu mult curaj și adrenalină.

Înainte de a testa traseele suspendate din mijlocul pădurii de la Cavnic, cei mici au parte de instructaj. Printre ei e şi Nikolas, un turist din Anglia care își petrece vacanța în România.

"A fost o experienţă foarte bună şi nu poate fi comparat cu Regatul Unit, pentru că nu e un mediu ca ăsta. Aici e mult mai frumos, pentru că avem pădurea şi aer proaspăt pe care să-l respirăm", a spus Nikolas.

Copil: Acest loc este minunat.

Reporter: Este greu să parcurgi traseul?

Copil: Unele da, unele nu. Dar este mai uşor să parcurgi acesta de copii.

Traseele din parcul de aventură ii atrag chiar si pe adulții dornici de adrenalină.

"Dacă aveţi curaj liniştiţi puteţi să veniţi. N-o să uitaţi experienţa asta", a spus o turistă.

Parcul este situat la 1.000 de metri altitudine în stațiunea turistica Cavnic. Prețul pentru biletul de intrare în parcul de aventura este de 50 de lei pentru copii și 60 de lei pentru adulți.

"În total sunt patru trasee, două pentru adulţi şi două copii. Ele însumează în total 580 de metri. Sunt catalogate pe diferite grade de dificultate", a afirmat Cristian Onişa, administrator parc.

Avantaje sunt şi pentru grupurile care vor să descopere activităţile de pe traseu în cadrul taberelor - cu cât sunt mai mulţi elevi dornici, cu atât reducerea este mai mare.

