Polonezii se întorc la mare, în România, după o pauză de 40 de ani. Au acum zboruri directe la Constanţa, iar primii sosiţi se bucură deja de plajă şi de mâncărurile româneşti. Reluarea curselor este considerată un test important pentru industria turismului, iar autorităţile speră să atragă vizoitatori şi din alte ţări, pentru a reînvia o tradiţie de succes în comunism.

Reîntoarcerea polonezilor pe litoralul românesc a fost sărbătorită cu hore pe aeroport. Turiştii au fost primiţi cu ţuică şi gustări tradiţionale.

Primul charter cu turişti polonezi a aterizat la ora 20.24 pe aeroportul internaţional MK. În el au fost 186 de turişti polonezi, care îşi vor petrece următoarele şapte zile în România.

Entuziasmul turiştilor e molipsitor.

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"România este o ţară grozavă. M-am întors aici după 20 de ani. E o revenire. E super. Doar relaxare la Constanţa", a mărturisit un polonez.

Unii au planuri mari, nu vor să stea doar la mare, vor să exploteze ţara. Agenţiile le propun circuite în zonele turistice.

"Înainte de călătorie m-am uitat la un videoclip despre România ca să fiu bine informat", a spus un turist polonez.

Cei mai mulţi au venit să se bucure de plajă și de vremea bună.

"Îmi place la nebunie, îmi place foarte mult. Sincer, hotelul este magnific. Este prima dată când sunt aici și voi reveni. Voi reveni aici", a spus o turistă din Polonia.

"Nicăieri nu am fost primiți atât de bine și vă spun că am vizitat foarte multe locuri din lume", a mărturisit o altă turistă din Polonia.

Preţul pentru pentru o săptămână pe litoralul românesc, cu zbor inclus, porneşte de la 520 de euro şi ajunge până la 1225 de euro de persoană.

"În acest moment, ofertele de o săptămână pe litoralul românesc în staţiunile Olimp, Mamaia, Neptun, Jupiter şi Venus, hoteluri de 3 şi 4 stele. Toate aceste pachete sunt în regim all-inclusive", a declarat Ioana Burcea, reprezentant agenţie de turism.

"Vor mânca româneşte se vor bucura de ce nu, de preparate specifice, de deserturi specifice. Ne dorim foarte mult să fie mulţumiţi, să transmită mai departe în Polonia frumuseţea litoralului românesc şi, de ce nu, să se întoarcă şi ei şi poate şi alţi turişti", a precizat şi Alina Fâirmiță, reprezentant resort.

Cursele charter vor opera săptămânal până în septembrie, iar interesul este deja peste așteptări. Reprezentanţii aeroportului vor să deschidă porţile şi pentru turişti din alte ţări.

"Vrem să atragem companii aeriene şi turişti şi pasageri cât mai mulţi. Avem o discuţie cu o companie aeriană pentru Valencia şi pentru Milano", a declarat Bogdan Artagea, director AIMK.

Peste 3.000 de turişti polonezi sunt aşteptaţi în această vară pe litoral.