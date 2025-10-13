Un bărbat de 54 de ani din Bucureşti a fost arestat preventiv după ce a încercat să intre cu forţa în locuinţa unui vecin, cu intenţia de a-l ucide. Atacul, petrecut pe fondul unui conflict mai vechi, s-a încheiat dramatic: victima, rănită cu un cuţit, a fost salvată în ultimul moment de intervenţia unui martor şi de ţipetele unei vecine, informează News.ro.

Reglare de conturi în Capitală: un bărbat a intrat peste rival în casă şi l-a înjunghiat. Victima, la spital - Shutterstock | Ilustraţie

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au anunţat, luni, că procurorii au pus în mişcare acţiunea penală faţă de un bărbat în vârstă de 54 de ani, cercetat pentru tentativă de omor.

"La data de 10 octombrie 2025, în jurul orei 21:00, pe fondul unui conflict preexistent cu persoana vătămată (un bărbat de 46 de ani), inculpatul s-a deplasat la locuinţa acesteia din Bucureşti, sectorul 3. În încercarea de a pătrunde fără drept în imobil, inculpatul a folosit forţa fizică asupra uşii de acces, însă victima a opus rezistenţă şi a împiedicat deschiderea completă a acesteia. În aceste împrejurări, inculpatul, cu intenţia de a-i suprima viaţa, a aplicat în direcţia persoanei vătămate mai multe lovituri cu un corp tăietor-înţepător, cauzându-i o plagă tăiată laterocervicală dreaptă şi o plagă superficială la nivelul mâinii stângi", au arătat procurorii.

Ţipetele unei femei i-au salvat viaţa victimei

Articolul continuă după reclamă

Potrivit acestora, agresorul a fost împiedicat să intre în locuinţă de intervenţia unui martor şi de ţipetele unei vecine, astfel că el a părăsit zona.

Victima a fost transportată de un echipaj SMURD la Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni, unde a primit îngrijiri medicale, starea sa fiind în prezent stabilă.

Agresorul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Omoruri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰