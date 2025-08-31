Reglare de conturi la Cernavodă: Un bărbat de 48 de ani a murit, după ce a fost înjunghiat de un recidivist

Reglare de conturi la Cernavodă. O ceartă între doi bărbaţi s-a încheiat dramatic pentru unul dintre ei. Celălalt, un recidivist, s-a predat la patru ore de la comiterea faptei.

Incidentul a avut loc sâmbătă, după-amiaza. Scandalul ar fi pornit după ce victima s-a certat cu băiatul lui Ion Liviu. Bărbatul care lucra ca bucătar la restaurantul Kiftea Cernavodă a venit să îşi apere fiul şi l-a lovit cu cuţitul direct în zona inimii. Cu ultimele puteri, Pleşiţu Dobrescu a ajuns până la maşină. Pe drumul de la restaurant şi până la staţia de traxiuri erau doar urme de sânge.

Criminalul, un recidivist, a fugit de la locul faptei. După patru ore, a decis însă să se predea.

Ce spun procurorii

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța efectuează cercetări într-o cauză penală, aflată în urmărire penală proprie, cu privire la săvârșirea infracțiunii de omor calificat.

De asemenea, în prezenta cauză, acte de urmărire penală au fost efectuate, prin delegare, și de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, cu sprijinul polițiștilor Poliției Municipiului Medgidia și Poliției Orașului Cernavodă.

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, la data de 30 august, în jurul orei 16.00, un bărbat, de 41 de ani, ar fi agresat fizic un alt bărbat, de 48 de ani, cu un obiect tăietor-înțepător, în zona claviculară.

Fapta ar fi fost săvârșită pe strada Daciei din orașul Cernavodă. Ulterior, bărbatul a părăsit locul faptei.

După aproximativ 4 ore, bărbatul bănuit de comiterea faptei s-a predat agentului de poliție Vrabie Constantin Ovidiu, din cadrul Poliției Municipiului Medgidia, care a reușit contactarea telefonică a acestuia.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus, față de persoana în cauză, măsura reținerii, pentru 24 de ore.

Bărbatul a fost condus și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Duminică, 31 august, Ion Leonard a fost prezentat instanței de judecată şi a primit arest preventiv pentru 30 de zile.

