Reguli noi pe aeroporturile Capitalei. Pasagerii pot trece de acum prin controlul de securitate cu doi litri de lichide şi nu cu 100 de mililitri ca până acum. Practic, putem intra cu apa de acasă în aeroport, ba mai mult putem bea vinul nostru în avion. Atenţie însă, nu toate aeroporturile din Europa permit acest lucru, astfel că la întoarcere e posibil să fiţi nevoiţi să aruncaţi parfumul preferat.

Cosmeticele voluminoase, deodorantul de 200 de mililitri şi sticla de apă de un litru. De astăzi pot lua cu mine în avion, în bagajul de mână, astfel de lichide, aerosoli sau geluri pentru că regulile s-au schimbat atât pe aeroportul din Otopeni, cât şi pe cel din Băneasa. Pasagerii pot trece de controlul de securitate chiar şi cu alcool. Atenţie, nu mai mult de doi litri.

"Mai simplu, nu trebuie să mai arunce la controlul de securitate sticlele de apă pe care le au la ei. Fie că este de un litru, de 2 litri sau de 500 de mililitri- pot intra liniştiţi cu ele în aeroport, dincolo de controlul de securitate şi chiar şi în aeronavă", explică Teo Postelnicu, purtător de cuvânt al CNAB.

Pasagerii au primit vestea cu entuziasm

"Până acum vărsam apa ori aruncam cu totul. Din două, una".

"Nu ştiam de regula asta. Chiar ne gândeam că o să o aruncăm când ajungem acolo. De multe ori am aruncat"

"Mi-am aruncat crema de bărbierit", spun oamenii.

Relaxarea regulilor pe cele două aeroporturi a fost posibilă în urma instalării unor scanere de ultimă generaţie, care generează imagini 3D cu bagajele călătorilor.

13 astfel de dispozitive au fost montate pe aeroportul Internaţional Henri Coandă din Otopeni şi unul pe aeroportul Aurel Vlaicu din Băneasa. Asta nu înseamnă că lichidele noastre nu vor fi controlate, ci că aceste echipamente permit detectarea explozibililor lichizi.

Valoarea unui singur scaner este estimată la câteva sute de mii de euro. Vor mai fi montate şi altele, iar totalul investiţiei se ridică la 7,6 milioane de euro, bani din fondurile Companiei Aeroporturi Bucureşti.

Aparatura ne mai scuteşte de o grijă

"Dispozitivele electronice nu mai trebuie obligatoriu scoase la controlul de securitate", spune Teo Postelnicu, purtător de cuvânt al CNAB.

Aeroporturile din Băneasa şi Otopeni sunt printre puţinele din UE care au ridicat limita pentru lichidele permise în aeroport, în cantităţi de până la 2 litri. Heathrow, London City, Fiumicino de lângă Roma sau Dublin sunt câteva exemple de aeroporturi care au astfel de dispozitive.

În România, doar la Cluj-Napoca şi la Sibiu se mai aplică aceeaşi regulă. De aceea, este important să verificaţi ce este permis şi ce nu pe aeroportul de la destinaţie, astfel încât să nu fiţi în situaţia în care plecaţi din ţară cu parfumul preferat, spre exemplu, şi trebuie să-l aruncaţi la întoarcere.

