Relația românilor cu lectura se schimbă de la o generație la alta. Dacă pentru unii, cartea înseamnă în continuare hârtie și răbdare, pentru alții înseamnă conținut audio sau digital. Diferențele se văd tot mai clar în statistici care ne plasează la coada clasamentelor europene. Paradoxal, interesul nu a dispărut, ci s-a mutat în alte forme și obiceiuri de consum. Iar în astfel de situații, editurile trebuie să se adapteze.

"Când sunt actori pentru fiecare personaj în parte și aduc povestea la viață, asta îmi place la un audiobook", spunea Denisa.

Denisa are 30 de ani și spune că "citește" oricum: atât în format tipărit, cât și digital.

Reporter: Când asculți cartea?

Denisa: De obicei seara, înainte de culcare.

Reporter: E un trend?

Denisa: Cel puțin din prietenii mei, am destui care ascultă și cărți audio. […] Am mai multe cărți fizice decât audiobookuri.

Lectura capătă forme tot mai diverse

De la paginile tipărite la varianta audio, lectura capătă forme tot mai diverse.

"Atunci când ascultam un audiobook, preferam să fac altceva și la scurt timp am văzut că memoria nu face față și uitam despre ce citesc. […] Nu se compară niciodată. Mirosul unei cărți și faptul că o ții în mână", spunea un cititor.

Vânzările cărților clasice au scăzut cu 20% în ultimele 6 luni

"În piața de carte trăim niște luni groaznice, pentru că vânzările s-au prăbușit efectiv. […] Audiobookurile sunt șansa de a aduce către piața de carte un public pasionat de tehnologie", a spus directorul unui salon de carte, Mihai Mitrică.

Editurile încearcă să țină pasul cu noile obiceiuri de consum.

"Se citește foarte mult pe mobil și trebuie să fim acolo unde sunt tinerii în special. […] Vrem să fim și noi prezenți acolo, să facem concurență conținutului superficial de pe rețele", a spus reprezentantul unei edituri, Andreea Sepi.

Cele mai furate cărţi: cele pentru copii

Interesul pentru lectură se vede uneori și în moduri mai puțin obișnuite. Cele mai furate cărți sunt cele pentru copii.

Reporter: Cum arată topul celor mai "râvnite cărți" în mod neoficial?

Răzvan Florea, reprezentantul unei edituri: Prima oară ar fi "Dog Man", pentru că este foarte căutat. Pe locul 2 "Pax" și pe locul 3 o carte pentru adulți "Bunica mi-a zis să îți spun că îi pare rău".

La Timișoara, Salonul de Carte Bookfest adună zilnic mii de oameni. Standurile sunt pline, iar până duminică sunt programate peste 60 de lansări și întâlniri cu autori.

România rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană la citit: peste 70% dintre oameni nu deschid nicio carte într-un an, iar doar câteva sute de mii pot fi considerați cititori constanți.

Pentru restul, cartea rămâne… mai degrabă o excepție decât o obișnuință.

