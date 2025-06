"Viteză mare, la 130 s-a oprit", spun martorii.

O plimbare cu maşina, alături de doi prieteni buni, a fost pentru Remus ultimul drum. Băiatul se afla pe scaunul din dreapta şoferului când, pe o şosea plină de curbe periculoase, maşina a fost scăpată de sub control. O maşină împrumutată de la o vecină.

A murit pe scaunul din dreapta

"Da, am avut încredere. Şi i-am zis du-te liniştit, că am încredere în tine. Atâta mi-a zis, zice: mă duc până în oraş", spune vecina.

Pentru Remus, impactul a fost mortal prietenii lui au avut noroc şi au scăpat cu viaţă. Un tânăr care a văzut nenorocirea cu ochii lui a intervenit pe loc să acorde primul ajutor victimelor.

"Am stat cu şoferul...i-am ţinut piciorul până a venit salvarea. Îl durea piciorul şi am vrut să îl dau jos din maşină şi a zis că îl doare şi la piept, la coloană şi mi-a fost frică să îl dau jos din maşină", spune un martor.

"Ne-am deplasat cu o autospeciala de stingere, decarcerare şi un echipaj de terapie intensivă mobila. Am identificat 3 victime din care 2 inconştiente şi una inconştientă şi încarcerată. Am acţionat pentru extragerea victimei de urgenţă şi am preluat-o şi am predat-o echipajului de terapie intensivă mobilă", a declarat Cătălin Iuga, I.S.U. Bistrița-Năsăud.

"Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ", a declarat Crina Sîrb, IPJ Bistrița-Năsăud.

Pentru prietenii băieţilor, vestea accidentului a venit ca un şoc... mai ales că vorbiseră cu ei cu câteva minute în urmă.

"Înainte i-a scris ei mesaj. Dacă am să îi dau o brichetă. Că de știam ce se întâmplă..îl invitam la o cafea. După 10 minute nu mi-a mai răspuns și după am văzut că a făcut accident", spune o tânără.

Prietenii lui Remus încă sunt în spital, în stare gravă.

"Un alt tânăr, în vârstă de 18 ani a fost supus unei intervenții neurochirurgicale. Cea de-a treia victimă a fost supus, de asemenea, unei intervenții chirurgicale. În acest moment, starea celor doi pacienți este critică", a declarat Camelia Strungari, SCJU Bistrița.

Familia tânărului care şi-a pierdut viaţa se pregătește acum să îl conducă pe ultimul drum. Poliţiştii continuă cercetările şi încearcă să stabilească cu exactitate cine a fost vinovat de producerea teribilulu accident.

