Sfârşit cumplit pentru un bărbat din Bistrița-Năsăud care a încercat să traverseze un drum naţional, în plină noapte, printr-o zonă nepermisă. A fost evitat la limită de un TIR, însă un microbuz aflat în spatele acestuia, care intrase în depăşire, l-a lovit în plin. Impactul a fost fatal.

Accidentul teribil a avut loc azi-noapte, pe Drumul Naţional 17, în raza localităţii Podirei. Bărbatul a încercat să traverseze şoseaua pe un sector de drum drept, dar slab iluminat. Şoferul TIR-ului l-a observat în ultimul moment, însă cel de la volanul microbuzuluinu a mai avut nicio şansă să frâneze. Nenorocirea s-a întâmplat în doar câteva secunde.

Aruncat în aer zeci de metri

"Era pe jumătatea drumului. L-am văzut târziu şi eram oprit aproape în loc şi nu s-a putut opri dubă şi a intrat şi l-a luat în plin. A intrat pe lângă mine că intra în mine dacă punea frână, dar nu s-a putut opri". "Probabil o fi fost speriat, o fi fost băut. O fi văzut luminile seara, om bătrân, habar n-am", spun martorii.

Impactul a fost extrem de puternic. Trupul bărbatului a fost aruncat zeci de metri în câmp, iar rănile suferite i-au fost fatale.

"A fost găsit în stop cardio-respirator, cu multiple leziuni traumatice la nivelul capului şi toracelui. S-au practicat manevre de resuscitare avansate pentru aproximativ 30 de minute, pacientul fiind neresponsiv la acestea. S-a declarat decesul", a declarat Mihai Cicedea - medic SMURD Bistriţa-Năsăud.

Traficul rutier a fost blocat zeci de minute pe ambele sensuri de mers. Poliţiştii au deschis o anchetă şi continuă cercetările.

