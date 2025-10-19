Exercițiul de mobilizare al armatei s-a încheiat. După o săptămână de cozi, nemulțumiri și trageri în poligon, mai marii armatei recunosc că organizarea putea fi mai bună, dar spun că astfel de exerciții sunt esențiale pentru verificarea rezervei. Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, acuză că în spatele campaniilor de denigrare a imaginii Armatei Române stă Rusia, care împrăştie narative menite să destabilizeze societatea.

"Militarii efectuează acum tragerea cu armamentul din dotare – Pistolul Mitralieră, calibrul 7,62 milimetri. Sunt trageri cu muniție de război, din poziția culcat, iar ținta e amplasată la o sută de metri. Fiecare are la dispoziție câte un încărcător, 16 cartușe, și trebuie să demonstreze că mai știe regulile de bază ale tirului militar" a relatat de la faţa locului reporterul Observator Cristi Popovici.

Aşa s-a terminat MOBEX, exericţiul de mobilizare al armatei din 2025. În Bucureşti şi Ilfov, 10.000 de rezervişti au fost chemaţi la unităţi şi în poligon, unii pentru a fi luaţi în evidenţă, alţii pentru a face o tragere de antrenament.

Moşteanu recunoaşte că organizarea putea fi mai bună

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu recunoaşte că organizarea întregii acţiuni putea fi mai bună, după ce mai mulţi rezervişti s-au plâns că au stat la cozi sau au fost trimişi la adrese inexistente.

"Au mai fost cozi, niciuna din ele nu a fost la MApN. Sunt lucruri care se pot face mai bine şi o vom face mai bine la următoarele. Există propagandă rusă care împinge anumite narative şi care vrea să denigreze armata română şi imaginea Armatei Române. Rusia vrea să creeze mult stres şi panică în societăţile noastre. Este simplu ieftin pt ruşi ca cu două trei filmulete să destabilzeze societăţi" a declarat Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării.

"Noi suntem piese de schimb"

Unul din rezerviştii prezenţi la trageri i-a reproşat ministrului că astfel de mobilizări nu ar fi utile pentru armată.

Rezervist: Noi suntem piese de schimb!

Ionuţ Moşteanu: Haideţi să nu gândim aşa, că nu suntem! [...] Aţi tras, chiar m-am uitat cu colegii, ne-am uitat la dvs, foarte bine!

Reporter: După atâta timp vă mai consideraţi în stare să mergeţi la luptă?

Rezervist: Nu, piese de schimb!

Reporter: Atunci, exerciţiile astea ce rost mai au?

Rezervist: Întrebaţi pe domnul ministru!

"Armata este pregătită, Armata română este profesionistă care, în caz de Doamne fereşte, se bazează şi pe o rezervă operaţională. Realitatea este că rezerva operaţionale este îmbătrânită. Media este la 48 de ani" a declarat Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării.

Anul viitor, spune ministrul, vor începe şi primele serii de instrucţie din proiectul aşa numitei Armate de Voluntari. Tineri cu vârsta până la 35 de ani vor face 4 luni de instrucţie timp în care vor primi aproximativ 5 mii de euro fiecare. La final, cei mai buni dintrei ei vor putea rămâne definitiv angajaţi în cadrul MApN. Recent, şeful armatei, generalul Gheorghiţă Vlad a afirmat că toți românii ar trebui să învețe să folosească arme și să se pregătească pentru situații de criză.

