Rezerviştii României, cei mai mulţi dintre ei oameni trecuţi de 40 de ani, s-au văzut nevoiţi să se încoloneze la apel cât ai bate din palme. Aşa a făcut Ministerul Apărării mobilizarea: cu hârtii trimise de azi... pe ieri. 10.000 de oameni au fost chemaţi la unităţile din Bucureşti şi Ilfov, aşa că au lăsat tot ce mai aveau prin viaţă: serviciu, câte o firmă, părinţi, soţi sau copii bolnavi sau cu alte nevoi şi au venit să stea la coadă ca să afle ce se doreşte de la ei. Ministerul a explicat că tocmai asta testăm, viteza de reacţie a rezerviștilor. Nervoşi şi cu multe lăsate încurcate acasă, oamenii s-au prezentat la unitate. De frica amenzilor şi bucuroşi, totuşi, că nu sunt chemați la oaste cu adevărat.

Reporter: Bună ziua! Sunteţi pregătit de luptă?

Rezervist: Eu, da! Alţii, nu!

Reporter: Parcă vă e dor aşa, puţin, să trageţi cu arma?

Articolul continuă după reclamă

Rezervişti: După 30 de ani de armată, mai tragem. […] Suntem pregătiţi.

Domnii citaţi mai sus sunt trecuţi de 50 de ani. Au primit ordinul de prezentare în urmă cu câteva ore. Nu ştiu pentru ce au fost chemaţi, dar se declară pregătiţi. Alţii, în schimb, au fost luaţi prin surprindere şi au fost nevoiţi să îşi dea programul peste cap ca să se poată prezenta.

"Nu ne anunţă dinainte. Trebuia să vin de ieri, am găsit aseară hârtia în uşă, cu data de ieri. [...] Să vedem dacă există înţelegere, că nu pot sta toată ziua. Tatăl meu e bolnav, cu cancer, acasă" a explicat un rezervist.

"Ne cheamă pe noi, care nu am mai făcut nimic. După 20 de ani, să facem, ce?" şi-a dat un alt rezervist cu părerea.

Ordinele de chemare, ajunse la destinatari cu greşeli sau lacune

Pe lângă ordinul primit acasă de pe o zi pe alta, multe dintre solicitări au prezentat greşeli sau lacune.

Tânăr: Nu ne-au spus nimic. Alaltăieri a venit, cu prezentare astăzi.

Reporter: Nu vi se pare din scurt?

Tânăr: Nu. E normal ce vor ei să facă.

Reporter: Dacă începe războiul sunteţi pregătiţi să vă apăraţi ţara?

Tânăr: Da, vă daţi seama! Cum ne apără şi ţara pe noi.

"Ar fi putut să comunice mai bine chemarea asta. În primul rând să ştii că va urma. Să primeşti ordinul cu 7-14 zile înainte. […] Ordinul de chemare nu era complet. Nu avea un număr de contact, un site pentru informaţii" a explicat un bărbat.

Răspunsul Ministerul Aprărării Naţionale

Ministerul Aprărării Naţionale spune, în schimb, că tocmai acesta este scopul exereciţiului Mobex.

"Să vedem în condiţiile de trecere de la starea de pace la cea de asediu, de război, în cât timp se prezintă rezerviştii la unităţi. Ei pot fi anunţaţi cu 24 de ore înainte. [...] Nu, nu înseamnă că trimitem oamenii la război" a explicat Pavel Corneliu, Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naţionale.

Totuşi imaginea ne duce cu gândul la armata de alta dată, serviciul militar obligatoriu. În paralel, Ministerul vrea o armată profesionistă şi tânără, pentru care este dispus să plătescă. A introdus armata voluntară pentru tinerii cu vârstă între 18 şi 35 de ani. Aceştia vor face un modul de pregătire militară de 4 luni.

"Primesc gratuit hrană, cazare, echipare, îngrijire medicală, asistenţă socială, o indemnizaţie lunară, iar la sfârşit trei salarii medii brute, indexabile" a mai explicat Pavel Corneliu.

Peste 10.000 de cetăţeni din Bucureşti și din Ilfov sunt chemați saptămâna aceasta la unităţile militare. Rezerviștii care nu se prezintă la apel riscă amenzi de până la 1.200 de lei. Deşi Ministerul nu are voie să dezvăluie datele exacte, se estimează că România ar avea undeva la 80.000 de rezervişti. Suntem a 17-a armată ca mărime din NATO, iar la nivel global suntem pe locul 51 din 145.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să plătiţi cash la livrarea coletelor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰