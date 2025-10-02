Rețea de evaziune fiscală de 4 milioane de lei, pusă la cale de patru rude în Bistrița-Năsăud

Patru persoane înrudite sunt cercetate de autorități pentru constituirea unui circuit financiar fictiv, prin care ar fi eludat plata obligațiilor fiscale și ar fi obținut sume importante de bani. Grupul ar fi acționat prin intermediul a cinci firme, folosind documente falsificate încă din 2015.

Polițiștii din Bistrița-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, au pus în aplicare, joi, șase mandate de percheziție la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, dar și la locuințele unor persoane din județul Bistrița-Năsăud, într-un dosar penal privind evaziune fiscală și fals în înscrisuri.

Potrivit Poliției, din investigațiile făcute până în prezent a reieșit că, începând cu anul 2015 și până în prezent, un grup de patru persoane, rude, prin utilizarea a cinci societăți comerciale, ar fi creat un circuit comercial și financiar fictiv, de tip carusel.

Rețea de evaziune fiscală mascată prin firme de fațadă

Prejudiciul estimat a fost evaluat la până la 4 milioane de lei, iar anchetatorii au identificat 11 cauze penale în care ar fi fost săvârșite ilegalități de către membrii grupului infracțional organizat.

La percheziții, polițiștii au ridicat medii de stocare, documente și înscrisuri cu valoare probatorie, în vederea continuării cercetărilor.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița-Năsăud, în vederea documentării întregii activități infracționale și a participației penale.

