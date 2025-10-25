Bogdan Ivan, susținut de PSD Bistrița-Năsăud pentru funcția de prim-vicepreședinte PSD

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că beneficiază de sprijinul organizației PSD Bistrița-Năsăud pentru a candida la funcția de prim-vicepreședinte al partidului, în echipa coordonată de Sorin Grindeanu.

"Pentru mine, fiecare etapă - de la Digitalizare, la Economie şi acum Energie - a fost o şansă de a demonstra că se poate construi serios, cu echilibru şi responsabilitate. Dar tot ce am făcut acolo are rădăcina aici, acasă", afirmă Ivan, aflat sâmbătă la Bistriţa.

"Astăzi, am revenit acasă la Bistriţa, locul care m-a format, m-a învăţat să rămân cu picioarele pe pământ şi să cred că puterea adevărată vine din fapte, nu din funcţii. Locul unde, împreună cu toţi colegii mei: de la cel mai tânăr şi nou membru, până la primari cu 7 mandate, am luptat împreună, am învăţat, am câştigat şi am schimbat radical faţa judeţului nostru în ultimii 13 ani!", afirmă ministrul Energiei, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Bogdan Ivan menţionează că a primit "cu recunoştinţă" susţinerea organizaţiei sale pentru candidatura la funcţia de prim-vicepreşedinte al Partidului Social Democrat, în echipa condusă de Sorin Grindeanu.

Articolul continuă după reclamă

"Pentru mine, fiecare etapă - de la Digitalizare, la Economie şi acum Energie - a fost o şansă de a demonstra că se poate construi serios, cu echilibru şi responsabilitate. Dar tot ce am făcut acolo are rădăcina aici, acasă: în oamenii care m-au format, în valorile solide pe care le-am învăţat de mic - credinţa în Dumnezeu, munca, echipa şi respectul pentru oameni", adaugă Ivan.

El le mulţumeşte tuturor colegilor pentru susţinere, dar "mai ales" preşedintelui Radu Moldovan, pe care îl numeşte „mentorul” său şi „omul care a transformat organizaţia PSD Bistriţa-Năsăud într-un model de echipă politică modernă şi de succes”.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu noile reguli pentru obţinerea permisului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰