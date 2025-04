Fabricate între anii 1920 şi1990, când unii vizitatori ai expoziţiei nici nu erau născuţi, maşinile retro au stârnit exclamaţii admirative. Fiecare şi-a găsit expus modelul preferat. Cea mai veche mașină expusă este acest Ford A decapotabil. A fost fabricată în anul 1929 și se află în România de 7 ani. Proprietarul a cumpărat-o din America și a adus-o în România cu vaporul.

Retro Parada va ajunge anul acesta în 35 de oraşe

Una dintre vedetele colecţiei a fost un Buick, care a apărut în filmul "New York, New York", din 1977. "După film, mașina a fost trecută printr-un proces de recondiționare, i-a fost schimbată culoarea și a intrat într-un muzeu. Ulterior, anumite piese din muzeu au fost scoase la licitație. Așa a cumpărat-o actualul proprietar, care a adus-o în țară", a declarat Mihai Barbu, preşedintele Filialei Bucureşti Retromobil.

Tot de peste Ocean, un român şi-a adus un Mustang la care a visat din copilărie. Ca să îl facă de revistă, a lucrat un an şi jumătate la recondiţionarea lui. "Am luat-o de pe eBay. Transportul a fost până aici, în România, și apoi, ușor-ușor, am lucrat la ea. Am adus piese, în mare parte, din afară, din State și din Europa", a declarat Bogdan, proprietarul maşinii. Vechile Dacii 1100 şi 1300, într-o mulţime de culori, au stîrnit nostalgii, ca şi Aro, prima maşină 4x4 românească, folosită inclusiv de Armată pe timpul comuniştilor.

Expoziţia s-a terminat cu defilarea maşinilor de colecţie, care au stârnit un nor de fum şi amintiri. Retro Parada va ajunge anul acesta în 35 de oraşe.

