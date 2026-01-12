Viața Andreei costă 2.300.000 $. Cea mai mare strângere de fonduri din România pentru tânăra din Fălticeni

O luptă începută în adolescență și ajunsă acum la limita speranței a mobilizat România ca niciodată. Preotul Alexandru Lungu și polițistul Daniel Ceclan au lansat cea mai amplă campanie umanitară din țară, pentru a strânge 2,3 milioane de dolari, singura șansă la viață pentru Andreea Anița, o tânără de 27 de ani din Fălticeni, bolnavă de cancer.

Medicina românească nu mai are soluții pentru Andreea Anița, o tânără de 27 de ani din Fălticeni, care luptă de mai bine de un deceniu cu o formă rară și extrem de agresivă de cancer. În fața unui verdict crunt, doi oameni au decis să transforme disperarea într-o mobilizare națională fără precedent. Alexandru Lungu, preot în Fălticeni, și Daniel Ceclan, polițist din Brașov, desemnat "Omul Anului 2025", au lansat cea mai mare campanie umanitară din România: strângerea sumei de 2,3 milioane de dolari, necesară pentru un tratament revoluționar în Statele Unite.

"Asta nu e o poveste ușoară. Nu e genul de luptă unde știm finalul precis. Nici măcar strategiile nu stau în picioare, oricât de bine ar fi gândite. Nu e o călătorie pentru inimi slabe", spune părintele Alexandru Lungu, care a ales să spună din nou povestea Andreei, cu speranța că de această dată finalul poate fi schimbat.

O luptă începută în adolescență

Povestea Andreei Anița nu este una nouă pentru comunitatea din Fălticeni. Acum doi ani, părintele Alexandru a vorbit pentru prima dată public despre drama tinerei, organizând mai multe campanii de strângere de fonduri. Atunci, Andreea era descrisă drept "o maratonistă a luptei cu boala".

La doar 16 ani, viața ei a fost dată peste cap de diagnosticul de sarcom sinovial, un cancer rar și extrem de agresiv. A început un adevărat război pentru supraviețuire, purtat prin spitale din întreaga țară, cu resursele unei familii deja lovite de pierderea tatălui. O traumă care și-a pus amprenta definitiv asupra sufletului ei.

"Fără să-și dorească vreo clipă să își strige povestea de pe acoperișuri, când a epuizat toate resursele din țară, într-un târziu, la insistențele familiei, a acceptat că singură nu va reuși să învingă boala", povestește părintele Alexandru Lungu.

Cancerul, pornit de la genunchi, s-a extins la plămâni și în zona inghinală. O speranță a venit din Turcia, însă a fost doar o victorie temporară. Andreea a luat una dintre cele mai grele decizii posibile: amputarea piciorului drept, punctul zero al bolii. Nici acest sacrificiu nu a fost suficient. Cancerul a revenit, mai agresiv, forțând extirparea a doi lobi din plămânul drept și cure nesfârșite de chimioterapie.

"Drumuri spre prelungirea unei vieți, parcurse din Fălticeni la București. Frânturi de viață, niciodată Viață. Iar acum a ajuns aici, unde nimic nu mai poate să îi ofere șanse reale", mai spune preotul.

După ani de tratamente epuizante, verdictul medicilor europeni este dur: nu mai există o schemă terapeutică cu șanse reale de succes. Singura speranță vine de peste ocean, din Statele Unite.

Doar acolo s-a ivit o speranță. Un tratament revoluționar, care poate salva trupul Andreei cu adevărat. Zeci de cazuri similare vindecate, spun inițiatorii campaniei.

Tratamentul poartă numele Tecerla și vine cu un cost uriaș: 2,3 milioane de dolari, o sumă imposibil de acoperit de o familie obișnuită. De aici a pornit mobilizarea fără precedent, considerată deja cea mai mare campanie umanitară din istoria României pentru salvarea unui singur om.

Preotul Alexandru Lungu: "Salvând-o pe Andreea, de fapt pe noi ne vom salva"

Pentru părintele Alexandru Lungu, Andreea nu este doar un caz umanitar, ci parte din familie. O consideră ca pe o soră și face un apel emoționant către întreaga țară.

"Fălticeni, pe tine mă bazez înainte de orice. Colegi preoți, profesori, medici, antreprenori, oameni mici și mari - de toți are Andreea nevoie. România nu o poate ajuta în țară să își salveze viața, dar îi poate oferi aripile care o vor duce acolo unde speranța nu e o șoaptă deșartă, ci știință aplicabilă", este mesajul transmis de preot.

"De azi începe cea mai mare campanie din istoria României. Dacă veți crede cu adevărat, nu doar banii se vor strânge, ci viața Andreei va deveni reală. Salvând-o pe Andreea, de fapt pe noi ne vom salva. Alegeți să fiți parte a ei. Nu veți regreta", mai spune părintele Alexandru Lungu.

"Nu am cuvinte mari. Doar recunoștință reală pentru că m-ați ținut de mână când mi-era cel mai greu și pentru că luptați cu mine acum. Mulțumesc!", a transmis Andreea, după lansarea campaniei.

Cum se pot face donațiile

Cei care doresc să sprijine lupta Andreei pot dona în următoarele conturi:

Banca Transilvania – Titular: Anita Andreea-Daniela

Cont LEI: RO35BTRLRONCRT0CZ2023401

Cont EUR: RO79BTRLEURCRT0CZ2023401

Cont GBP: RO50BTRLGBPCRT0CZ2023401

Cont USD: RO91BTRLUSDCRT0CZ2023401

BT Pay: 0750717893

Revolut: Andreea Anita

IBAN: RO72 REVO 0000 1717 0099 3213

Revtag: @andreea98anita

PayPal: @andreea98anita

Formular 230: https://formular230.ro/asociatia-aripi-pe-pamant

