Supăraţi pe majorarea impozitelor la stat, românii protestează cum pot. Unii refuză să-şi plătească dările, alţii spun că le vor achita în tranşe. La Craiova, un bărbat s-a trezit că are de plată cu 300% mai mult faţă de anul trecut. Supărările lor s-au auzit astăzi în mai toate sediile direcţiilor de taxe şi impozite. Unii au stat la coadă pentru explicaţii, alţii ca să afle exact cât au de plată, pentru că nu se descurcă cu aplicaţia ghişeul.ro.

Românii s-au strâns astăzi la sediile direcțiilor de taxe și impozite pentru a-și plăti dările la stat. Cei mai mulți dintre ei, supărați din cauza majorărilor. Este și cazul acestor pensionari din Craiova care abia reuşesc să-şi mai ţină fata în facultate. "Plătirăm pe tot anul, avem două apartamente. E mai mult decât anul trecut, mult, mult. Simțim că mai avem și alte probleme. Mai avem o fată în Olanda la facultate, e a lor, și tot cu noi o rezolvă, ce să facem..eu am pensie mică de 2000", spune o bătrână.

Pentru impozitul pe locuințe și autoturisme, cei care plătesc până la data de 31 martie au parte de o bonificație de 10%

Şi acest bărbat s-a trezit cu o majorare de 300%. "Am hotărât să plătim și noi așa 15 lei pe lună, să nici nu fim în afara legii, dar nici să..ce să facem..au zis că 80% dar văd că a ajuns 300%", spune un bărbat. La Galați, oamenii s-au prezentat la sediul direcției de impozite și taxe încă de la 5 și jumătate dimineața, ca să aflle cât au de plată pe 2026. Cea mai substanțială majorare pentru cetățenii Galațiului este la taxa de salubrizare, care urcă de la 14 lei/lună la puţin peste 24 de lei/lună, adică o creștere de 70%. Astfel, o persoană va plăti aproape 300 de lei pe an, față de 170 de lei în 2025.

Pentru impozitul pe locuințe și autoturisme, cei care plătesc până la data de 31 martie au parte de o bonificație de 10%. Nu se aplică, însă, și în cazul taxei pe curățenie. La Buzău, cei care au venit să plătească la ghișeu au avut parte de o surpriză neplăcută. Reducerea pentru ei a scăzut la jumătate. Şi la Brașov zeci de oameni au stat în frig, la coadă. Dările la stat se pot plăti la sediile direcțiilor fiscale, la bănci, poștă sau online, pe ghiseul.ro.

