Revoltă după ce toată Salina Praid a fost inundată: Mina este pierdută. Un director și-a anunțat demisia

În încercarea de a calma spiritele, directorul de dezvoltare de la Praid și-a dat demisia vineri dimineaţă. Închiderea minei afectează grav întreaga zonă unde oamenii îşi câştigă existenţa din minerit şi din turismul dependent în cea mai mare măsură de activitatea salinei.

Directorul general al Salrom a declarat că nu este vina companiei și că angajații au lucrat 60 de ore fără oprire, construind diguri. El se apără spunând că Salrom nu poate controla nivelul apei şi susţine că există un proiect vechi de 15 ani, aflat la Apele Române, care nu a avut finanțare până acum.

În aceste condiții, directorul general al Salrom se duce la Guvern pentru a solicita sprijin financiar din fondul de rezervă al statului pentru salvarea minei. Acesta urmează să discute și la Ministerul Economiei și la Ministerul Finanțelor, pentru a găsi soluții.

Mircea Fechet: Trebuie să salvăm nu doar salina, ci o întreagă comunitate

Ministrul Apelor, Pădurilor și Mediului, Mircea Fechet, a declarat că la Salina Praid s-a întâmplat "o adevărată tragedie" și că speră să se găsească soluțiile tehnice pentru a putea salva salina.

"La Salina Praid s-a întâmplat o adevărată tragedie și speranța mea este că vom găsi soluții tehnice pentru a o putea salva. Acolo lucrurile sunt destul de complicate, însă rămân optimist. Vom identifica nu doar resursele financiare, dar mai ales soluțiile tehnice pentru a putea salva ceea ce se mai poate salva acolo", a spus ministrul Mircea Fechet într-o intervenție la Digi24.

Întrebat dacă știe cât se mai poate salva în acest moment din Salina Praid, ministrul Mircea Fechet a spus că nu are o astfel de estimare, dar că la acest moment sunt specialiști care evaluează situația.

"Nu am astfel de estimare, sunt specialiști care evaluează această situație, însă acolo discutăm de o întreagă comunitate, dependentă aproape 100% de salină, fie că ne referim la activitatea de exploatare a minei în sine, fie că ne referim la turism sau la alte activități conexe. Acolo trebuie să salvăm nu doar salina, ci vom salva astfel întreaga comunitate. Discutăm despre mii de oameni în pericol de a nu mai putea pune o pâine pe masă", a subliniat ministrul Mediului.

Prefectul județului Harghita, Petres Sándor, a declarat că debitul pârâului nu a scăzut așa încât să permită intrarea în salină. "Încă ar fi pericol să intervenim cu utilaje acolo, mâine (n.r. sâmbătă), la ora 11:00, avem o întâlnire la fața locului cu autoritățile implicate pentru a vedea ce putem face", a declarat prefectul.

Acesta spune că la Comitetul Național pentru Situații de Urgență a propus realizarea investiției Salrom pentru care există contract semnat în urma unei licitații, vizând punerea în siguranță a albiei pe o lungime de 1,7 kilometri, adică pe toată porțiunea care trece deasupra muntelui de sare, investiție care ar putea începe în cel mult câteva săptămâni.

"Am mai propus înființarea unei acumulări nepermanente, o investiție a Apelor Române, care ar viza tăierea debitelor mari și ar asigura siguranța pe timpul lucrărilor de investiții din albie, executarea unui canal într-o pădurice adiacentă zonei distruse, să preia întreg debitul. În plus, am propus demararea, în momentul în care este posibil, a lucrărilor de evaluare în subteran", a declarat la Digi24 prefectul județului Harghita.

Prefectul a făcut un apel la cetățeni să nu renunțe, în viitor, la ideea unor vacanțe în această zonă, chiar dacă există această situație, menționând că "sunt o mie de lucruri de văzut" în regiunea respectivă.

"O componentă foarte importantă ar fi un sprijin pentru cei din zonă prin a determina pe concetățenii noștri să nu renunțe la ideea de sejururi în acea zonă. Sunt o mie de lucruri de văzut și de experimentat, chiar dacă am pierdut mina din acest peisaj, și ar fi un sprijin extraordinar și din punct de vedere economic dacă ați putea să ne ajutați în acest fel, dat fiind că oamenii de aici trăiesc din turism și exploatarea sării", a mai spus prefectul de Harghita.

În urmă cu două zile, prefectul județului Harghita, Petres Sándor, declara pentru news.ro că debitul pârâului Corund, care curge în apropierea salinei Praid, din județul Harghita, a crescut de peste o sută de ori în ultimele zile, comparativ cu debitul normal, iar orice activitate în zona salinei a fost sistată, pentru că există riscul de pierderi de vieți omenești. Acesta a explicat că, în ceea ce privește riscul de prăbușire a minei de sare, specialiștii consultați au transmis că, pe termen scurt și mediu, acesta nu există. Premierul ungar Viktor Orban a anunțat, pe Facebook, că Guvernul maghiar va ajuta la reconstrucția salinei afectate.

La Salina Praid, atât activitatea de exploatare, cât și cea turistică a fost oprită de câteva săptămâni, după ce apele pârâului Corund au început să se umfle și să se infiltreze în mina de sare. Joi, Societatea Națională a Sării SA a anunțat că, din cauza creșterii semnificative a debitului pârâului Corund, în jurul orei 10:52, digul construit în subteranul Salinei Praid de către angajații Salrom a cedat, la presiunea apei care a pătruns pe dedesubt.

Sectorul minier Telegdy, unde se desfășoară activitatea de producție și unde se aflau instalația de preparare și combina minieră, nu mai poate fi salvat de pătrunderea apei. Stocurile de sare aflate în subteran au fost compromise, iar echipamentele și utilajele nu mai pot fi recuperate.

