Infecţiile nosocomiale, blestemul spitalelor româneşti, nu putem trăi cu ele, nu putem scăpa de ele. Problema este că nici nu avem cum dacă nu respectăm regulile elementare de igienă - nu doar pacienţii, ci şi cadrele medicale. Este anchetă la Spitalul Judeţean din Timişoara după ce părinţii unui bebeluş, născut cu probleme grave de sănătate, au reclamat faptul că angajaţii unităţii medicale îi pun în pericol viaţa celui mic. Intră pe secţia de Terapie Intensivă unde sunt copii cu imunitate fragilă, în echipamentul de protecţie cu care ies şi în afara unităţii. Asta în timp ce părinţii sunt trataţi ca un focar de infecţie ambulant. Din păcate e un scenariu confirmat şi de alţi pacienţi: în urmă cu o săptămână un bărbat a reclamat acelaşi spital după ce a paralizat din cauza infecţiilor.

Bebeluşul în vârstă de doar cinci luni are probleme medicale încă de la naştere. Diagnosticat cu sindromul Down şi bronhodisplazie, a trăit numai în spitale de la naştere. În ultimele trei luni a fost internat pe secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă de la Clinica Bega, clinică ce aparţine Spitalului Judeţean. Părinţii fac acuzaţii dure la adresa medicilor care ar trebui să-l îngrijească pe cei mic.

"Am fost anunţaţi că este foarte predispus să ia orice răceală, orice virus, orice microb, e strigător la cer ceea ce se poate întâmpla. Îşi luau cafea şi stăteau aici la bârfe, la ţigară, în echipmentul şi în papucii de interior. Tot aşa intră şi pe ATI", a spus Ionel Iovi, tatăl copilului.

"Atâta timp cât eu port mască, combinezon şi ciupici, aşa vreau şi dumneavoastră şi este valabil pentru toată lumea", a mărturisit Florentina Iuvi, mama copilului.

Copilul ar fi luat deja cinci infecţii până acum, atât din spitalele în care a mai fost internat, cât şi de aici. Mai mult, părinţii spun că bebeluşul ar avea mai multe răni la cap.

"Chiar eu i-am atras atenţia doamnei doctor. Pentru că am luat-o la întrebări despre răni a spus că suntem răutăcioşi", a mai spus mama copilului.

"Dacă nu vă convine luaţi-vă copilul"

"Ni s-a spus: dacă nu vă convine luaţi-vă copilul şi mutaţi-l altundeva, de o doamnă doctoriţă", a completat tatăl acestuia.

Într-un clip filmat de tată se observă cum un cadru medical poartă bijuterii, lucru strict interzis. Conducerea Spitalului Judeţean a anunţat că nu tolerează un astfel de comportament din partea cadrelor medicale şi o anchetă internă a fost deschisă.

"Respectarea protocolului de igineă este o obligaţie permanentă a tuturor cadrelor medicale, este o parte esenţială a siguranţei pacienţilor şi a propriei noastre protecţii", a afirmat Andreea Raţă, directoarea Spitalului Judeţean Timişoara.

Până acum, părinţii copilului au făcut două sesizări la Direcţia de Sănătate Publică.

"S-a dispus efectuarea, în cel mai scurt timp, a unui nou control, pentru a verifica modul de respectare a procedurilor interne, inclusiv a celor privind prevenirea infecţiilor nozocomiale", a declarat Cornelia Bubatu, reprezentantă DSP Timiş.

Ieri, părinţii au depus plângere şi la Parchet.

Lăudat de Ministerul Sănătăţii pentru lupta cu infecţiile, Spitalul Judeţean este în centrul unei serii de scandaluri legate de nosocomiale. În urmă cu o săptămână, mai multe anchete interne au demarat după ce un pacient a reclamat faptul că a paralizat din cauza bacteriilor periculoase confirmate pe secţiile de ATI şi Unitatea Funcţională de Arşi ale unuia dintre cele mai mari spitale din Vest. În plin scandal, mai mulţi angajaţi ai spitalului au fost filmaţi de Observator în timp ce ieşeau pe stradă în echipamentul de protecţie.

