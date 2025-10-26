Zeci de mii oamenii de oameni au mărşăluit pe străzile din Valencia la un an de la inundaţiile care au curmat vieţile a peste 200 de persoane. Încă o dată, oamenii au cerut demisia liderului regional, despre care spun că a avut o reacţie lentă la una dintre cele mai marii tragedii din Europa.

Revoltă şi disperare. La un an de când furtuna Dana a lovit Valencia, 50.000 de oameni au umplut din nou străzile. Vor ca liderul regiunii, Carlos Mazón, să plece de la conducere. Şi promit că nu se vor opri până când acest lucru nu se va întâmpla.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Spaniolii sunt furioşi şi dezamăgiţi de modul în care administraţia lui Mazón a gestionat una dintre cele mai grave catastrofe naturale din Europa din ultimele decenii.

Articolul continuă după reclamă

Furtuna secolului din ţară a luat, acum un an, vieţile a 237 de oameni. 229 de oameni au murit numai în Valencia. Acum, toţi îşi plâng rudele şi prietenii pierduţi şi cer dreptate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Manifestanţii, în frunte cu rudele victimelor, au luat-o la pas până în Piaţa Fecioarei. Şi acum s-a auzit aceeaşi alertă de inundaţii ca pe 29 octombrie 2024 - o alertă care a fost trimisă abia la ora 20:11, după ce plouase în neştire şi totul era distrus în jur.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă place cum arată Catedrala Naţională? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰