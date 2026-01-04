La început de an, facem planuri peste planuri. Dar câte dintre ele le ducem la bun sfârşit? Dacă nu ştiţi, vă spunem noi. Renunţăm la cele mai multe obiective în maximum trei săptămâni. Specialiştii spun că asta înseamnă că trebuie să fim mai realişti atunci când ni le propunem ca să nu fim dezamăgiţi.

La miezul nopții, cu paharul de șampanie în mână și artificiile pe cer, fiecare dintre noi și-a pus o dorință. Mulți dintre cei care își doresc o schimbare vor să facă mai multă mișcare, să economisească bani, să învețe ceva nou sau să renunțe la vicii. Alţii spun însă că vor lua lucrurile aşa cum vin.

Statisticile arată însă că 8 din 10 români renunță la rezoluții chiar din primele săptămâni

Ne-am propus la început de an să mâncăm mai sănătos, să facem sport sau să fim mai organizați. Statisticile arată însă că 8 din 10 români renunță la rezoluții chiar din primele săptămâni. Specialiștii spun că problema nu e lipsa motivației, ci obiectivele prea ambițioase. Rezoluțiile realiste au cele mai mari șanse să fie duse până la capăt.

"Una este să ne setăm niște așteptări destul de mari și fără să avem un plan, o structura, le setăm emoțional mai degraba în loc să le tratăm cu mai multă obiectivitate. De multe ori asta e cel mai greu, să schimbăm un comportament. Că atunci când vrem un obiectiv, trebuie sa renuntăm la o parte din obiceiurile noastre cu care ne-am obișnuit până acum", a declarat Irina Budacă Zamfirescu, psiholog. Studiile arată că o persoană își stabilește aceleaşi obiective de aproximativ zece ori înainte de a renunța complet la ele.

Oana Bogdan Like

