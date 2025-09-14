Rezultate LOTO 6/49 duminică 14 septembrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi

Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 14 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 21.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,54 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 14 septembrie, Loteria Română sărbătorește 119 ani de activitate, motiv pentru care organizează Tragerile Speciale Loto Aniversare.

Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează:

LOTO 6/49 - 200.000 DE LEI

JOKER - 100.000 DE LEI

LOTO 5/40 - 50.000 DE LEI

Reportul la Loto 6/49, la categoria I, este de peste 5,80 milioane de euro, iar la Joker, tot la categoria I, reportul depășește 6,19 milioane de euro.

LOTO. Premiile puse în joc duminică, 14 septembrie 2025

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 29,41 milioane de lei (peste 5,80 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,88 milioane de lei (peste 569.700 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 31,39 milioane de lei (peste 6,19 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 528.700 de lei (peste 104.200 de euro). La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 215.000 de lei (peste 42.400 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 54.800 de lei (peste 10.800 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 27.400 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 199.600 de lei (peste 39.300 de euro).

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 36, 8, 22, 5, 14 + 20

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 8 7 2 1 5 2

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 1 3 5 5 8 2

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 2 7 7 5 8 1 4

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 40, 24, 6, 17, 22, 10

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 36, 13, 23, 30, 40, 4

