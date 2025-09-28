Rezultate LOTO 6/49, duminică 28 septembrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi

Duminică, 28 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 25 septembrie, Loteria Română a acordat peste 22.400 de câştiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.

Duminică, 28 septembrie, la tragerile Loteriei Române sunt în joc premii impresionante: peste 34,98 milioane de lei la Loto 6/49 și 33,27 milioane de lei la Joker, ambele la categoria I. La Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc sunt, de asemenea, reporturi importante. La ultimele trageri de joi, 25 septembrie, Loteria Română a acordat peste 22.400 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

LOTO. Premiile puse în joc duminică, 28 septembrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 34,98 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,36 milioane de lei (peste 662.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 33,27 milioane de lei (peste 6,55 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de 914.000 de lei (peste 180.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 78.900 de lei (peste 15.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 184.000 de lei (peste 36.200 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 218.900 de lei (peste 43.100 de euro).

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 26, 38, 33, 37, 5 (+13)

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 1, 9, 5, 4, 5, 2

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 0, 0, 6, 5, 4, 9

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 9, 0, 1, 6, 6, 5, 2

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 26, 38, 36, 10, 30, 33

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 9, 30, 43, 32, 44, 36

