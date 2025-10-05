Antena Meniu Search
Rezultate LOTO 6/49, duminică 5 octombrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi

Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 5 octombrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 23.599 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.

de Redactia Observator

la 05.10.2025 , 15:01
Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 
LOTO. Premiile puse în joc duminică, 5 octombrie 2025

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 37,05 milioane de lei (peste 1,28 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,88 milioane de lei (peste 374.300 de euro). La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 33,99 milioane de lei (peste 6,68 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 1,06 milioane de lei (peste 210.400 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 156.400 de lei (peste 30.700 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 233.100 de lei (peste 63.500 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 98.100 (peste 19.300 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 224.500 de lei (peste 45.800 de euro).

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 15, 4, 23, 3, 10/19
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 2 9 5 4 7 1
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 0 3 0 8 3 7
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 5 2 8 4 7 5 8
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 31, 13, 5, 6, 35, 27
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 30, 9, 47, 23, 5, 10
