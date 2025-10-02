Rezultate LOTO 6/49, joi 2 octombrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi

Joi, 2 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 28 septembrie, Loteria Română a acordat 35.296 de câştiguri în valoare totală de peste 3,07 milioane de lei.

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,13 milioane de euro. Report la Joker la categoria I de peste 6,63 milioane de euro.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,21 milioane de lei (peste 7,13 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,82 milioane de lei (peste 556.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 33,68 milioane de lei (peste 6,63 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 1 milion de lei (peste 197.300 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 109.500 de lei (peste 21.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 262.300 de lei (peste 51.600 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 67.700 (peste 13.300 de euro). La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 224.500 de lei (peste 44.200 de euro).

Premii câştigate la Arad şi Timişoara

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 680.428,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Arad.

53.711,56 de lei este câştigul înregistrat la categoria a III-a, tot la Noroc. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Timişoara.

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

Loteria Română va majora câştigurile la categoria a IV-a

Începând cu tragerile loto din data de 5 octombrie 2025, Loteria Română majorează la 50 de lei valoarea câştigului la categoria a IV-a a jocului Loto 6/49.

Această categorie este singura cu câştig fix, iar în prezent valoarea acestuia este de 30 de lei.

Loteria Română a luat această decizie pentru a veni în întâmpinarea aşteptărilor jucătorilor şi pentru a creşte atractivitatea jocului.

