Video Masivul Bucegi, capcană mortală pentru schiori. Care sunt zonele cu cel mai ridicat risc de avalanşă

Ne bucurăm de temperaturi pozitive, însă, la munte, pericolul stă sub picioarele noastre. Zăpada acumulată la altitudine devine instabilă, iar riscul de avalanșe crește de la o oră la alta. În văile de abrupt din Bucegi pericolul este, în realitate, mult mai mare.

de Claudiu Loghin

la 04.05.2026 , 07:31

Cele mai periculoase zone sunt văile de abrupt, pe care zăpada e acumulată în strat gros, înclinat și instabil. Valea Coştila este poate cel mai bun exemplu. 

Tragedie pe Valea Coștilei

Dovada vine chiar din tragedia de sâmbătă, când locotenent-colonelul Dan Colniceanu, în vârstă de 35 de ani, și-a pierdut viața după ce a fost surprins de o avalanșă şi aruncat peste 500 de metri, într-o râpă.

Articolul continuă după reclamă

"Coştila este una dintre văile dificile expuse din abruptul Bucegilor chiar şi pentru practicanţii experimentaţi de alpinism şi schi în afara pârtiei. Salvatorii montani spun că pe Valea Coştila, dar şi pe celelalte văi din abruptul prahovean cantităţile de zăpadă sunt foarte mari, în special în porţiunile superioare", transmite Claudiu Loghin, reporter Observator.

Chiar dacă riscul general este încadrat la gradul doi din cinci, această evaluare nu reflectă situația din teren. În anumite zone, zăpada acumulată poate pleca oricând la vale, fie spontan, fie la simpla trecere a unui turist.

Turiștii, conștienți de pericole

Reporter: Schiaţi pe văi de abrupt de obicei?

Schior: Nu, nu. Doar în limitele corecte ale schiului. Dar am prieteni care schiază offroad.

"În mod normal ne dădeam, acum în condiţii de siguranţă. Dar acum având în vedere că acum 3-4 zile a nins nu se ştie exact", a declarat un turist.

Alpiniștii și schiorii off-piste care își asumă urcările sau coborârile pe aceste văi, în ciuda avertismentelor, știu că echipamentul NU trebuie să lipsească niciodată. Setul trebuie să includă un rucsac cu airbag, un dispozitiv de localizare cu unde, o lopată și sonda de avalanșă. 

Avertismentul Salvamont

"În momentul ăsta, treaba în abrupt, cel puţin, nu este una prea fericită. Urmează o perioadă de încălzire, a nins zilele trecute. Cu siguranţă vor fi foarte multe avalanșe de topire inclusiv până la pământ", a subliniat Sergiu Frusinoiu, director Salvamont Buşteni.

Salvamontiștii le recomandă celor care ajung pe munte să evite traseele de abrupt și să nu își supraestimeze experiența. În astfel de condiții, nici măcar cei experimentați nu sunt feriţi de pericolul avalanșelor.

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin Like

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

avalansa muntii bucegi valea costilei victima salvamont
Înapoi la Homepage
“Te-a iertat?” Răspunsul pe care l-a dat femeia, după ce şi-a înşelat soţul cu prietenul milionar al acestuia
&#8220;Te-a iertat?&#8221; Răspunsul pe care l-a dat femeia, după ce şi-a înşelat soţul cu prietenul milionar al acestuia
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Primii parlamentari care anunță că nu mai votează moțiunea anti-Bolojan, deși au semnat-o. „Nu girăm jocurile PSD–AUR”
Primii parlamentari care anunță că nu mai votează moțiunea anti-Bolojan, deși au semnat-o. „Nu girăm jocurile PSD–AUR”
O româncă de 16 ani a murit în timp ce filma un videoclip pe TikTok! Beatrice a căzut în râu, sub ochii prietenilor
O româncă de 16 ani a murit în timp ce filma un videoclip pe TikTok! Beatrice a căzut în râu, sub ochii prietenilor
Comentarii


Întrebarea zilei
Cade sau nu Guvernul Bolojan?
Observator » Evenimente » Masivul Bucegi, capcană mortală pentru schiori. Care sunt zonele cu cel mai ridicat risc de avalanşă
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.