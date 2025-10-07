Alertă de dezastru ecologic în judeţul Timiş. Un lichid toxic provenit din descompunerea gunoaielor riscă să ajungă în canalul Bega și în râul Timiș. Un studiu realizat de Consiliul Județean Timiş confirmă riscul ridicat de poluare. Totul se întâmplă după ce capacitatea de stocare a depozitul ecologic de la Ghizela a fost depăşită.

Mai bine mai târziu decât niciodată, pentru că, capacitatea de stocare a celulei 2 a deponeului ecologic de la Gizela a fost depășită. Astfel că, din 20 octombrie, după cum a reacționat în sfârșit Garda de Mediu Timiș, gunoaiele din Timiș vor fi duse temporar în județele Hunedoara, respectiv Arad, până când se va construi o nouă celulă la deponeul de la Gizela.

Compania care operează această groapă ecologică de gunoi respinge total toate problemele ridicate de autoritățile din Timiș, care spun că suntem "la marginea unei catastrofe ecologice". Mai mult, susține că mai este încă loc de depozitare și contestă toate măsurile care au fost impuse de către autoritățile locale. S-a ajuns aici pentru că, deși vorbim de un deponeu ecologic de ani la rând, cu o "complicitate a mai multor instituții", după cum ne-a declarat președintele Consiliului Județean Timiș, gunoaiele au fost adunate amestecat. Gunoaie menajere, din construcții sau vegetale. Depozitarea necorespunzătoare a dus la strângerea unei cantități uriașe de levigat, mai exact, acel lichid toxic provenit din descompunerea gunoaielor.

200.000 de metri cubi de deşeuri

Este vorba despre 200.000 de metri cubi, iar, din cauza presiunii pe care o exercită asupra spațiului de depozitare, este la un pas să ajungă în pânza freatică, spun autoritățile județene, sau, mai grav, în râurile Timiș și Bega, care înconjoară această groapă de gunoi de lângă Timișoara. Și dacă impasul persistă, județul Timiș riscă să fie sufocat de gunoaiele acestea, dacă nu reușesc autoritățile să transporte deșeurile, din 20 octombrie, în județele învecinate, până când se găsește o măsură temporară.

"Singurul om care putea să vorbească cu presa din partea Gărzii de Mediu Timiș a intrat brusc în concediu și nu mai este de contactat și, de asemenea, nu are pe nimeni delegat să poarte această comunicare", a transmis Iulia Pop, reporter Observator.

