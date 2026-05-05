Bloomberg: România se pregătește să-și înlăture premierul fără un plan pentru ziua următoare

România se pregătește, marţi, să-și înlăture premierul fără a avea și un plan pentru ziua următoare, scrie publicaţia americană Bloomberg . Moţiunea de cenzură, iniţiată de PSD şi AUR şi semnată de 254 de parlamentari, va fi dezbătută şi votată de la 11:00. Rezultatul votului din plen este greu de estimat, având în vedere că unii dintre semnatari au anunţat că nu vor şi vota moţiunea, alţii au schimbat brusc tabăra, iar negocierile pentru voturi se desfăşoară până în ultimul moment.

Premierul Ilie Bolojan sustine o declaratie de presa la sediul Guvernului. Seful Executivului a oferit prima reactie oficiala dupa ce ministrii PSD si-au depus demisiile in masa, joi, 23 aprilie 2026.

Prăbușirea guvernului ar readuce România într-o perioadă de instabilitate politică la doar zece luni după formarea unei coaliții care ar fi trebuit să oprească ascensiunea extremei drepte, scrie Bloomberg.

Investitorii sunt îngrijorați de perspective. Leul românesc s-a menținut luni aproape de un minim istoric, după ce joi a înregistrat cea mai mare pierdere zilnică din ultimul an, mai scriu jurnaliştii americani. Însă, indiferent cum va arăta următorul guvern, el se va confrunta cu dificultăți în a obține sprijin politic pentru reformele cheie necesare pentru deblocarea fondurilor de redresare ale UE și reducerea deficitului bugetar.

"Un guvern tehnocrat sau minoritar ar putea părea o soluție de compromis mai acceptabilă, însă orice soluție de guvernare este probabil să fie mai slabă decât cabinetul Bolojan în ceea ce privește avansarea consolidării fiscale și a reformelor structurale", comentează publicaţia americană.

Votul pe moţiune, aşteptat azi

Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE se dezbate și se votează marți în plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului, de la ora 11:00. Moțiunea de cenzură, intitulată ''STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului'', a fost semnată de 254 de parlamentari.

Ea a fost prezentată săptămâna trecută în plenul reunit al Parlamentului de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Votul va fi secret cu bile, iar pentru ca moțiunea să fie adoptată este nevoie de cel puțin 233 de voturi ''pentru''. Grupurile PSD, AUR și PACE - Întâi România au împreună 231 de parlamentari.

Strategia partidelor pentru vot

Partidele parlamentare și-au stabilit luni strategia pentru ședința de plen comun în care se votează moțiunea de cenzură. Parlamentarii PSD urmează să voteze cu bilele la vedere, astfel încât să fie văzute de liderii grupurilor din Legislativ ale partidului, au afirmat surse social-democrate. Liderii de grup vor sta lângă urne să păzească votul, potrivit surselor Observator.

Conducerea AUR nu a cerut parlamentarilor partidului să voteze cu bilele la vedere. Potrivit liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, fiecare deputat sau senator va decide individual modul în care își exprimă votul. "Fiecare va vota cum crede, cu bilele la vedere sau nu, dar noi nu condiționăm vot la vedere la moțiune", a afirmat luni Petrișor Peiu.

Grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputaților nu va participa la vot în semn de protest față de "monstruoasa coaliție PSD - AUR", a anunțat liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache. Decizia a fost luată după ce premierul Ilie Bolojan a participat la ședințele separate ale grupurilor parlamentare ale PNL din Senat, respectiv Camera Deputaților.

Deputații liberali vor fi prezenți la dezbateri, dar nu vor participa la procedura de vot. "Vom rămâne doar liderul de grup și încă doi sau trei vicelideri în sală pentru a ne asigura că procesul de votare este unul conform regulamentului și nu vor exista fraude", a spus Andronache. În schimb, grupul PNL de la Senat a decis ca parlamentarii să fie prezenți în bănci, dar să nu voteze.

Parlamentarii USR vor fi prezenți în plen, dar nu vor exprima un vot la moțiunea de cenzură, a anunțat președintele partidului, Dominic Fritz. "Parlamentarii USR vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota la această moțiune. Atunci când vor fi chemați, vor spune "Prezent, nu votez"", a explicat Fritz.

Parlamentarii UDMR vor sta în bancă și vor spune "prezent, nu votez", după cum a informat președintele formațiunii, Kelemen Hunor. Membrii grupului minorităților naționale sunt împărțiți între a susține moțiunea de cenzură și a vota împotrivă. Aceștia au decis să voteze fiecare "după propria conștiință".

Grupul PACE anunță ce poziția va adopta la votul pentru moțiunea de cenzură. Ninel Peia, din grupul PACE, a anunțat că nouă senatori și șase deputați vor vota moțiunea de cenzură cu bilele la vedere. Grupul PACE include parlamentari care au intrat pe listele SOS și POT.

