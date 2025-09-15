Roata unui BMW, desprinsă şi proiectată în maşina din spate. Carambol pe DN 6, la Remetea Mare
A fost haos azi dimineaţă pe DN6, la Remetea Mare, judeţul Timiş, după un accident în lanț în care au fost implicate trei maşini. În timpul impactului, roata unui BMW s-a desprins şi a fost proiectată în autoturismul care circula în spate.
S-a circulat cu dificultate, în această dimineaţă, pe DN 6, în apropierea localității Remetea Mare, după un carambol produs la podul de pe drumul spre autostrada A1. "Circulație îngreunată pe DN 6, la Remetea Mare (TM), ca urmare a unui accident rutier", a transmis DRDP Timișoara.
Accident în lanț la Remetea Mare, în Timiș
Din primele informații, un șofer care circula dinspre Lugoj spre Timișoara ar fi pătruns pe contrasens și a izbit un autoturism care se deplasa regulamentar. În urma impactului, roata mașinii lovite s-a desprins și a fost proiectată într-un al treilea vehicul aflat în spatele său.
Autoturismele au rămas imobilizate pe carosabil, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului.
