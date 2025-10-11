Detaliii tulburătoare au ieşit la iveală despre tânăra mamă care a murit după naştere, la o clinică privată din Constanţa. Soţul femeii acuză medicii că au intrat prea târziu cu ea în sala de operaţie, iar transfuzia de sânge care, poate, i-ar fi salvat viaţa a ajuns abia când tânăra era în stare critică. În urma acestui caz, ministrul Sănătăţii a dispus controale la nivel local dar şi la nivel naţional.

O mărturie dureroasă despre calvarul prin care a trecut tânăra. La ora 13:00, Mădălina ajunge la spitalul privat din Constanţa, cu dureri şi sângerări. Refuză internarea. În aceeaşi seară se întoarce la clinică şi naşte un băieţel sănătos.

Mădălina începe să piardă îngrijorător de mult sânge.

La 02:00 dimineaţa, după zeci de minute în care încearcă să oprească hemoragia, medicii decid să o opereze. E doar prima dintr-o serie.

După ore de agonie, tânără primeşte transfuzii cu sânge. Când starea Mădălinei este deja critică, e transferată la spitalul judeţean.

Reprezentanţii spitalului spun că părinţii au refuzat iniţial operaţia.

În plus, Mădălina mai avea un diagnostic care necesita o atenţia sporită din partea medicilor.

În 2018, o altă mamă şi-a pierdut viaţă la aceeaşi clinică privată, tot din cauza unei hemoragii. Între timp, spitalul privat şi-a schimbat numele.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a explicat, sâmbătă, într-o intervenţie telefonică la Observator, că legislaţia în domeniu nu este respectată.

"Din păcate, legislaţia în vigoare nu este respectată. La nivelul Ministerului Sănătăţii, există un act normativ care reglemetează foarte clar modul de funcţionare al acestor cabinete private. Eu am spus de multe ori că în ţara asta există multe săli de operaţie la parterul blocului şi că ele sunt mai mult sau mai puţin improvizate. Împreună cu societatea românâ de ATI am făcut o nouă modificare a acestui ordin de ministru care înăspreşte modul de autorizare şi de funcţionare a acestor cabinete sau clinici private care efectuzează anestezie generală şi intervenţii chirurgicale. Săptămâna viitoare va fi demarat un control la nive naţional pentru a verifica dacă toate aceste cabinete şi clinici respectă indicaţiile şi actul normativ în forma sa actualizată. Pe de altă parte, punctual, pentru Constanţa, va fi demarat un control realizat în comun, Corpul de Control al ministrului Sănătăţii şi Corpul de Control al Inspecţiei Sanitare de Stat, pentru a înţelege ce s-a întâmplat acolo şi dacă această clinică respecta normativul şi toate regulile impuse", a declarat Alexandru Rogobete.

"În urma acestor controale naţionale, sigur că am dispus Corpului de Control să aplice toate sancţiunile, acolo unde sunt identificate probleme, pe de-o parte, pe de altă parte, sper ca toţi cei care funcţionează în astfel de clinici improvizate să înţeleagă că soluţia nu este ca atunci când un pacient se complică, să îl trimitel de urgenţă la public, ci soluţia este ca ei să respecte toate normativele şi să asigure siguranţa pacientului şi a actului medical. Am dispus acest control local şi naţional pentru că nu este prima dată când se întâmplă o astfel de situaţie într-o clinică din aceasta, să îi spunem... improvizată", a completat ministrul Alexandru Rogobete.

