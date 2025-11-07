Antena Meniu Search
Român mort în Italia, după ce a intrat cu maşina într-un autobuz şcolar. Se ducea spre casă

Un român a murit în Italia după ce a intrat cu maşina într-un autobuz şcolar.

de Redactia Observator

la 07.11.2025 , 08:50
Român mort în Italia, după ce a intrat cu maşina într-un autobuz şcolar. Se ducea spre casă

Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, se întorcea acasă după ce lucrase în tura de noapte când, la un moment dat, a intrat pe contrasens unde s-a ciocnit frontal cu vehiculul în care se aflau 50 de elevi.

Aproximativ 20 de copii au avut nevoie de îngrijiri medicale.

italia accident rutier victime accident
