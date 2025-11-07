Român mort în Italia, după ce a intrat cu maşina într-un autobuz şcolar. Se ducea spre casă
Un român a murit în Italia după ce a intrat cu maşina într-un autobuz şcolar.
Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, se întorcea acasă după ce lucrase în tura de noapte când, la un moment dat, a intrat pe contrasens unde s-a ciocnit frontal cu vehiculul în care se aflau 50 de elevi.
Aproximativ 20 de copii au avut nevoie de îngrijiri medicale.
