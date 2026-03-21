Breaking News Româncă arestată în Marea Britanie pentru că ar fi încercat să pătrundă într-o bază nucleară

Poliţia britanică a arestat ieri doi indivizi care ar fi încercat să pătrundă într-o bază militară care gădzuieşte inclusiv submarine nucleare. În această dimineaţă, Sky News a anunţat că indivizii sunt, de fapt, un bărbat iranian şi o femeie de origine română.

de Redactia Observator

la 21.03.2026 , 12:08
Femeie din România, arestată pentru că ar fi încercat să pătrundă ilegal într-o bază militară care găzduieşte submarine nucleare. Este anunţul făcut de presa britanică după ce în cursul zilei de ieri informaţiile vorbeau doar despre "doi indivizi încă neidentificaţi".

Femeia din România, dusă în faţa instanţei

Poliţia scoţiană a notat faptul că cei doi, bărbatul iranian şi femeia din România, ar fi încercat să pătrundă în baza militară în cursul zilei de joi, la ora locală 17:00.

Sky News mai scrie că femeia va fi dusă în faţa unei instanţe cel mai probabil luni.

Baza Faslane găzduieşte flota de submarine ale marinei militare britanice, submarine care fac parte din "triada nucleară" a Regatului Unit.

Oficialii Royal Navy au transmis că cei doi indivizi au fost prinşi înainte de a putea pătrundă în baza militară.

Ce este HMNB Clyde

"Baza HMNB Clyde din Faslane este cea mai mare din Scoţia şi găzduieşte un personal cuprins între şase şi şapte mii de oameni", a spus şi Michael Clarke, analist militar, pentru Sky.

marea britanie baza militara submarin nuclear uk iran
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: "Acum o săptămână m-a sunat"
