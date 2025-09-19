România este împărţită între iarnă şi vară. În judeţul Harghita s-a înregistrat, azi dimineaţă, cea mai scăzută temperatură din ţară: –1°C. În sudul ţării, în schimb, am avut chiar 27 de grade. Pe litoral, vremea a fost numai bună de plajă.

De la tricou direct la pulover şi căciulă. În judeţul Harghita am trecut de la vară la iarnă de pe o zi pe alta. La Miercurea-Ciuc, termometrele au coborât, până la –1,6°Celsius, iar bruma şi-a făcut şi ea apariţia. Potrivit meteorologilor, acesta a fost cea mai rece dimineaţă din ţară.

"M-am îmbrăcat cu mai multe pulovere. Chiar dacă în cursul zilei este mai cald, noaptea este friguroasă" a spus un localnic.

Pe litoral, oamenii încă profită de vremea caldă

În sudul ţării, e încă vară în toată regula. Pe litoral oamenii au profitat de soare şi au făcut baie în mare.

"Nu ma aşteptam ca după 15 septembrie să fie atât de frumos. O vreme care merită epuizată" a spus un turist.

Şi în Bucureşti, deşi de dimineaţă a fost răcoare, soarele şi-a intrat rapid în drepturi.

"Mult mai cald decât altădată în timpul zilei. De toamnă întotdeauna mă bucur, mai mult decât de vară" a explicat un localnic.

Ce temperaturi estimează meteorologii pentru luna octombrie

"Noi estimăm în zilele următoare maxime la nivelul întregii ţări între 25-30 de grade. Cele mai ridicate valori le aşteptăm duminica, luni şi marţi în zona Banatului. Acolo să se atingă posibil 32 de grade" a explicat meteorologul Mihai Timu.

Pentru primele trei săptămâni din octombrie, meteorologii se așteaptă la temperaturi obișnuite pentru această perioadă.

