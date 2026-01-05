Cinci ianuarie e prima zi oficială de muncă, dar depinde pe cine întrebi. Unii încă lucrează intens la coborâri pe pârtie ori la shopping în mall-uri. Mulţi români sunt încă în vacanţă. Copiii se bucură de ultimele trei zile libere până încep şcoala, iar părinţii au făcut punte între mini-vacanța de Revelion și zilele libere de Bobotează și Sfântul Ioan.

Cinci ianuarie este, oficial, zi de muncă. În realitate, pentru mulți, concediul continuă. La munte, pârtiile au fost pline. Mulţi părinţi şi-au prelungit şi ei vacanţa ca să poată petrece mai multe zile alături de copii.

Aglomeraţie la munte

Zăpada a fost suficientă pentru schi şi săniuș. Şi, totuşi, turiştii au mai dat şi de hopuri.

Articolul continuă după reclamă

Sunt trei ore de când linia de telegondolă – principala modalitate de a ajunge din staţiunea Poiana Braşov în zona înaltă a masivului Postăvarul nu funcţionează şi, totuşi, cozile sunt exact ca într-o zi normală, în care instalaţiile de transport pe cablu funcţionează neafectate de vântul extrem de puternic.

"De o oră, o oră şi ceva. Ideea e că e cod roşu de vânt. Păi am stat la coadă cu speranţa că ne dăm, că cabinele astea de şi cea de pe Bradul merg, din cauza faptului că ele pot încetini. Mie, personal, îmi convine", a declarat un tânăr.

"Mai mult de două ore, da! O oră pentru bilete şi următoare trei pentru schi".

Concediu prelungit pentru vacanţa copiilor

Vacanţa copiilor continuă până joi, iar părinții au fost nevoiți să găsească soluții pentru zilele rămase libere. În Capitală, mall-urile au fost pline.

"Puțin cumpărături și după care program acasă. Cu nepoțica mea. Mama este, da, este la muncă, este medic, muncește. Și ea e în vacanță. Ea este în vacanță încă câteva zile". "Mai facem ultimele cumpărături, așa, înainte de vacanță. Profităm de zilele acestea libere, pentru că, pe urmă, începem serviciu". "Planurile mele pentru zilele astea sunt să mă relaxez până începe din nou școala după vacanță", spun oamenii.

Aglomerație a fost și la muzee. La Antipa, e expoziţie dedicată tarantulelor i-a captivat pe micii vizitatori.

"Zilele acestea avem deschis pe 5 și 7 ianuarie până la ora 18, iar apoi se va relua programul obișnuit al muzeului", a declarat Bianca Bratosin, muzeograf.

"E vacanță, am fost nevoiți să ne luăm și noi vacanța pentru ziua de astăzi, pentru noi nu e. Și... Trebuie să pierdem timpul pe undeva, ca să stăm de ceva timp și nu mai merge", spune un vizitator.

După vacanța de Revelion, 5 ianuarie este zi de lucru pentru cei mai mulți angajați. Urmează însă două zile libere de Bobotează și Sfântul Ioan Botezatorul. În același timp, copiii sunt încă în vacanță până pe 8 ianuarie, când se întorc la școală. Iar în februarie, elevii vor avea din nou liber, o săptămână, în așa-numita vacanță de schi.

În 2026 sunt 17 zile libere legale, iar peste jumătate dintre ele cad în timpul săptămânii. Următoarea zi liberă va fi pe 24 ianuarie.

Zile libere legale 2026

1 ianuarie, 2 ianuarie — Anul Nou

6 Ianurie – Boboteaza

7 Ianuarie – Sfantul Ioan Botezatorul

24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române

10 - 13 aprilie — Paște ortodox 2026

1 mai — Ziua Muncii

1 iunie — Ziua Copilului

31 mai (duminică) - Rusalii, 1 iunie (luni) — A doua zi de Rusalii

15 august — Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie — Sfântul Andrei

1 decembrie — Ziua Națională a României

25 decembrie, 26 decembrie — Crăciunul

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut surprize la aflarea valorii noilor impozite? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰