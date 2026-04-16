România se face auzită, pentru prima dată, pe o hartă mondială a sunetelor. Ciripitul păsărilor, foșnetul pădurii și tropăitul zimbrilor din Parcul Național Vânători-Neamț au fost surprinse și înregistrate de un român, unul dintre cei mai cunoscuți sound designeri din lume. Sunetele au fost apoi urcate pe o platformă internațională și pot fi ascultate gratuit, ca o invitație la o altfel de călătorie. Nu doar prin imagini, ci prin vibrațiile naturii. România sălbatică nu mai este doar privită. De acum, poate fi și ascultată.

Sunt sunetele Parcului Natural Vânători-Neamț, surprinse într-o zi de vară. O lume întreagă, strânsă într-o singură respirație a naturii. George Vlad, unul dintre cei mai cunoscuți sound designeri din lume, a transformat aceste vibrații în povești sonore și le-a dus mai departe, pe o hartă globală a sunetelor.

"Parcul naţional Vânători-Neamţ este pentru mine definiţia sălbăticiei. Avem aceste două playlisturi cu suntete de animale înregistrate foarte de aproape şi sunete de peisaje sonore. România merită, noi avem sălbăticie imensă", explică George Vlad, sound designer.

"Sunt şi acele sunete pe care George Vlad reuşeşte să le surprindă, pe care noi nu le putem să le auzim. Ce se întâmplă în interiorul unui muşuroi de exemplu, sub scoarţa unui copac. Doar auzind poţi să construieşti cu puterea minţii cadrul natural", explică Sebastian Cătănoiu, director Parcul Natural Vânători-Neamț.

"Natura este mult mai aproape acum, indiferent în ce colţ al lumii te-ai afla. Cu un click te poţi transpune în mijlocul ei. De exemplu, aici, în pădurile Neamţului, unde eşti înconjurat de ciripitul păsărilor, foşnetul frunzelor şi chiar de tropăitul zimbrilor", explică Angela Bertea, reporter Observator.

"Ne plângem că rămânem prea mult conectaţi la dispozitive, intr-o astfel de perioadă poate este cel mai bun moment de a lansa un astfel de proiect care să ne facă pe toţi curioşi în ceea ce priveşte natura", explică Geanina Fedeleș, președinte Asociația Ținutul Zimbrului.

Ca să capteze trilurile păsărilor şi sunetul vântului, George, ale cărui înregistrări se regăsesc în producţii precum "Dune: Part II" sau "Mustafa: Lion King", a stat sute de ore în inima naturii.

"Prima înregistrare a fost prin 2013, eu eram în Edinburgh, învăţam sound design. Se pot duce oamenii acolo şi să vadă zimbri de aproape în parcul Vânători Neamţ. Sunetul e mai greu de găsit, ei nu comunică atât de mult, dar m-am chinuit mult, cam 11 ani m-am chinuit, dar cu mult efort, tot m-am întors acolo", a povestit George Vlad, sound designer.

Parcul Natural Vânători Neamţ este unul dintre puţinele locuri din Europa în care se trăiesc, în acelaşi timp, zimbri în captivitate, semi-libertate şi libertate

Earth FM este o aplicaţie gratuită, folosită de patru milioane de utilizatori, care reuneşte peste 1.200 de peisaje sonore naturale din întreaga lume. De la pădurile amazoniene, până la deşerturile aride.

